Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια

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Νεκρός στο γραφείο του στη Γ’ Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, 21/7, ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί η Άμεση Δράση και για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και το Ανθρωποκτονιών, αλλά και ιατροδικαστής, και έχει δοθεί εντολή να μην πειραχτεί ο χώρος.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ποινικολόγος εντοπίστηκε σε εμβρυακή στάση, μέσα στα αίματα, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Ο χώρος δεν ήταν αναστατωμένος, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Σταύρος Γεωργίου ήταν νεκρός για αρκετές ώρες, πριν εντοπιστεί.
Τον ποινικολόγο βρήκαν νεκρό οι κόρες του, που τον αναζητούσαν για ώρες χωρίς αποτέλεσμα.
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