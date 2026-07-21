Κτήριο έκπληξη για το κόμμα Σαμαρά, το δίπολο εκλογές ή ανασχηματισμός, ο εμφύλιος Αμαλίας – Κουμουνδούρου, η αναθεώρηση και ο Τασούλας 

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Καλημέρα σας

Μετά τα όσα είπε και χθες στους βουλευτές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το βλέπω ως τεράστια ανατροπή, σχεδόν στα όρια της αθέτησης πολιτικής δέσμευσης, να κάνει εκλογές το φθινόπωρο.

Θα περιμένει σαν τους παραγωγούς ουίσκι στο Τενεσί.

Και μόλις ωριμάσουν οι συνθήκες, φτάσει δηλαδή το πλήρωμα του χρόνου, εκεί κατά την άνοιξη του 2027, θα στήσει τις κάλπες των εκλογών, όπως έχει πει αμέτρητες φορές τελευταία.

Θέλει να φανερωθούν όλοι οι αντίπαλοί του, να δοκιμαστούν στη βάσανα της μαραθώνιας σύγκρουσης και ο ίδιος να αναπτύξει το σχέδιό του.

Δεν ξέρω αν είναι αμυντική ή επιθετική η λογική του.

Αλλά εφόσον δεν πιέζεται για πρόωρες κάλπες, γιατί να μην κυβερνήσει αυτοδύναμα και απερίσπαστα για όσο χρόνο έχει την άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την αυτοδυναμία;

Το σημειώνω όμως και πάλι, διότι ουδείς και ποτέ μπορεί να είναι βέβαιος για τις πρωθυπουργικές διαθέσεις περί των εκλογών: Θα υποψιαστούμε πρόωρες εκλογές αν δεν κάνει ανασχηματισμό σύντομα, για να αποκαταστήσει όσους έδιωξε λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην τελική ευθεία ο Σαμαράς

Οργανώνεται και μάλιστα με έντονους ρυθμούς μαθαίνω το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει δώσει σήμα για όλες τις αναγκαίες κινήσεις και τις εκκρεμότητες που έχει η δημιουργία ενός πολιτικού οργανισμού.

Έγκυρες πληροφορίες λοιπόν, αναφέρουν ότι το νέο κόμμα θα στεγαστεί στο επιβλητικό κτήριο, στο οποίο ήταν άλλοτε – και σε δοξασμένες εποχές – το συγκρότημα Λιβάνη. Σόλωνος και Ιπποκράτους δηλαδή, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο κτήριο αυτό είχε γραφεία, προ του συγκροτήματος, ο Κωστής Στεφανόπουλος.

Και κάπως έτσι, το παιχνίδι της ιστορίας συνδέει με ένα αόρατο νήμα κομμάτια, που έχουν μία βαθύτερη και σχέση και συμβολισμό: Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο άνθρωπος που πρότεινε το 1995 τον Κωστή Στεφανόπουλο για Πρόεδρο Δημοκρατίας, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, του οποίου ο πιο στενός συνεργάτης υπήρξε ο Αντώνης Λιβάνης, να αποδέχεται την ιδέα και να πετυχαίνουν την πρώτη μεγάλη συναινετική προεδρική εκλογή της μεταπολίτευσης – συναίνεση που χάλασε η εκλογή Τασούλα 30 χρόνια μετά.

– Ακούω παρεμπιπτόντως ότι υπάρχουν και κάποιες σκέψεις μήπως συνεργαστεί η Αφροδίτη Λατινοπούλου με τον πρόεδρο Αντώνη στην κρίσιμη στροφή των εκλογικών αναμετρήσεων. Σκέψεις όμως είναι αυτές και ανεπεξέργαστα σενάρια. Έχουμε δρόμο ακόμα γι’ αυτά.

– Μαθαίνω επίσης ότι ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο πρώην υπουργός του Καραμανλή, μάχιμος δικηγόρος και πάντα ακαταπόνητος δημοσιογράφος, είναι από τα δυνατά ονόματα που συζητούνται για τα ψηφοδέλτια του Σαμαρά. Στη Νότια Αθήνα, λένε. Το ερώτημα είναι εάν είναι έτοιμος ο Πάνος να αφήσει όλα τα άλλα και να μοιράσει το χρόνο του ανάμεσα στη Βουλή και την οικογένεια.

Οι εχθροί και οι αντίπαλοι

Οι εμφύλιοι είναι οι πιο άγριοι πόλεμοι, όλοι το ξέρουν αυτό.

Για να σας δώσω το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη σύγκρουση Αμαλίας – Κουμουνδούρου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πρέπει να σας πω την ιστορία με τον Τσόρτσιλ.

Ο ασύγκριτα πνευματώδης και κυνικά ευθύς Ουίνστον ξεναγούσε έναν νέο βουλευτή των Τόρις στο κοινοβούλιο. «Εδώ καθόμαστε εμείς και σε εκείνα τα έδρανα οι Εργατικοί» του λέει. «Α, εκεί κάθονται οι εχθροί μας» του λέει ο ανυποψίαστος νεαρός.

«Όχι παιδί μου. Εκεί κάθονται οι αντίπαλοί μας, οι εχθροί μας κάθονται στα από δω, τα δικά μας έδρανα, μην μπερδεύεσαι».

Κάπως έτσι λοιπόν και δω: Ο Μητσοτάκης είναι ο αντίπαλος. Αλλά ο εχθρός είναι η ΕΛΑΣ για τον ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ για την ΕΛΑΣ.

Το χειρότερο που έχει να πάθει ο Αλέξης Τσίπρας είναι να τσακώνεται τώρα με την Δούρου, τον Πολάκη και τον Παππά. Η Δούρου, ο Πολάκης και ο Παππάς δεν έχουν να χάσουν τίποτα, αλλά ο πρόεδρος Αλέξης πολλά.

– Και το έκανε χειρότερο με αυτή την φαρσοκωμωδία με τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να τους πει «παραιτηθείτε, είναι ρεζιλίκι αυτό που κάνετε», τους άφησε να ενθυλακώσουν την έδρα και να εμφανίζονται στις περιφέρειές τους ως υποψήφιοι της ΕΛΑΣ. Εκτός κι αν δεν τον άκουσαν, άρα σημαίνει ότι τους περισσότερους δεν θα τους πάρει.

Μη συναινέσεις

Την Πέμπτη ξεκινάει η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή και τη Δευτέρα θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη θα γίνει ένα μήνα μετά και κάπως έτσι η σεμνή τελετή περί αναθεώρησης λαμβάνει τέλος.

Καμία προτεινόμενη αλλαγή δεν θα λάβει 180 ψήφους και μάλλον είναι λογική εξέλιξη αυτή.

Ουδείς στην αντιπολίτευση έχει εμπιστοσύνη τι θα πράξει τυχόν κυβέρνηση της ΝΔ μετά τις εκλογές, ώστε να της δώσει λευκή επιταγή για να προσδιορίσει μόνη της το περιεχόμενο του νέου άρθρου.

Ακόμα κι αν συμφωνούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην αναθεώρηση κάποιων άρθρων, ψήφο δεν δίνουν, διότι αυξημένη πλειοψηφία (180) σημαίνει ότι μετά μία απλή πλειοψηφία (151) κάνει ό,τι θέλει.

Θα κριθούν λοιπόν αναθεωρητέα όσα άρθρα κριθούν και στην επόμενη Βουλή, η συζήτηση θα έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον.

– Βλέπετε, αποσυνδέθηκε στην προηγούμενη αναθεώρησηη προεδρική εκλογή από την πρόκληση πρόωρων εκλογών, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα οι συναινέσεις και η ΝΔ πήγε και εξέλεξε Πρόεδρο Δημοκρατίας ένα εν ενεργεία στέλεχός της, τον Κώστα Τασούλα. Ποιος να την εμπιστευτεί;

– Παρεμπιπτόντως, τις ευχές μας στον κ. Τασούλα, είχε τα γενέθλιά του την Παρασκευή. Άλλο το ένα, το πολιτικό, άλλο το άλλο, το προσωπικό!

Σε μεγαλύτερο ποσό από τον στόχο των 650 εκατ. ευρώ οδεύει η ΑΜΚ της Aktor

Πολύ ισχυρό το ενδιαφέρον των επενδυτών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR καθώς η ζήτηση των 650 εκατ. ευρώ καλύφθηκε κατά 2,4 φορές από τις πρώτες ώρες του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών.

Αυτό δημιουργεί, σύμφωνα με πληροφορίες τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του δικαιώματος διεύρυνσης του μεγέθους της αύξησης. Με τα έως τώρα δεδομένα, το τελικό ποσό που θα αντλήσει η εταιρεία εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 750 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο του ομίλου.

Με αυτά τα δεδομένα η συνολική χρηματοδότηση του ομίλου από την ΑΜΚ και το ομόλογο που ακολουθεί αμέσως μετά είναι πολύ πιθανό να αγγίξει το 1,05 δις έως 1,1 δις ευρώ δηλαδή ακόμα και 150 εκατ. πάνω από τον αρχικό στόχο των 950 εκατ. ευρώ.

Ζητούνται… ατρόμητοι ναυτικοί για τα στενά του Ορμούζ

Μεγάλες φουρτούνες για τους Έλληνες εφοπλιστές από την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ αλλά και στη Μαύρη θάλασσα καθώς η επικινδυνότητα των περιοχών αυτών έχει κάνει πολύ δύσκολο να βρουν επαρκή πληρώματα για να επανδρώσουν τα πλοία τους που κάνουν εκεί δρομολόγια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις χτες ακόμη δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων φέρονται να δέχθηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω της νέας κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και της έντασης που επικρατεί στη σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία του κόσμου.

Επίσης τέσσερα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων δέχθηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον Κόλπο του Ομάν.

Οι πληροφορίες μάλιστα θέλουν τους εφοπλιστές να προσφέρουν σε ναυτικούς ακόμα και τους τριπλάσιους μισθούς (οι οποίοι και σε κανονικές συνθήκες είναι πολύ υψηλότεροι από μίας άλλης πιο «συμβατικής» εργασίας) για να τους δελεάσουν, αλλά και πάλι δεν βρίσκουν ανταπόκριση…

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