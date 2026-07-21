Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Ανοίγει τις φετινές εκδηλώσεις του Μεγάρου στη Βόρεια Εύβοια με μια συναυλία στην παραλία της Αγίας Άννας

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Με τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη ανοίγουν οι φετινές εκδηλώσεις του Μεγάρου στη Βόρεια Εύβοια, με την τραγουδίστρια να χαρίζει στο κοινό τις υπέροχες ερμηνείες της στην παραλία της Αγίας Άννας, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 21:00.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, μια από τις πιο αγαπημές καλλιτέχνιδες, μια φωνή που αγγίζει βαθιά και μια σκηνική παρουσία που συνδυάζει μουσικότητα και θεατρικότητα σε σπάνια ισορροπία, έχει χτίσει εδώ και χρόνια μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό της, μια σχέση που ανανεώνεται σε κάθε της εμφάνιση.

Τα τραγούδια της, από τις πρώτες επιτυχίες ως τις πιο πρόσφατες δημιουργίες, έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινής ζωής μας, σε στιγμές χαράς αλλά και σε στιγμές που χρειάζεσαι απλώς να ακούς κάτι αληθινό.

Στην πανέμορφη παραλία της Αγίας Άννας, με φόντο τη θάλασσα και τον καλοκαιρινό ουρανό, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θα μας χαρίσει μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και συναίσθημα!

Συντελεστές

Ευριπίδης Ζεμενίδης: Ενορχηστρώσεις & κιθάρες

Ενορχηστρώσεις & κιθάρες Τάσος Βαλκάνης : Τρομπέτα

: Τρομπέτα Αλέξανδρος Δημόπουλος : Πλήκτρα

: Πλήκτρα Βαχάν Γκαλστιάν : Πνευστά

: Πνευστά Γιώργος Πουλιάσης : Τύμπανα

: Τύμπανα Δημήτρης Σαββαΐδης : Λαούτο, μπουζούκι & κιθάρα

: Λαούτο, μπουζούκι & κιθάρα Χάρης Χαραλάμπους: Μπάσο

Φωνητικά: Ιωάννα Μόρφη, Μαργαρίτα Παπαδημητρίου

Ηχοληψία: Γιάννης Λαμπρόπουλος, Ζαχαρίας Σταμούλος, Γιώργος Γιαννόπουλος

Σχεδιαμός φωτισμών: Γιώργος Τσάβαλλος

«Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια»

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φέρνει τη μουσική και τον πολιτισμό στη Βόρεια Εύβοια, με ένα εμπλουτισμένο και πολυδιάστατο πρόγραμμα 14 εκδηλώσεων -συναυλίες, φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες, το Φεστιβάλ της Λίμνης και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά συνθέτουν μια γιορτή πολιτισμού που απλώνεται από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο, σε Αγία Άννα, Προκόπι, Μαντούδι και Λίμνη Ευβοίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟ και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγιας Άννας στο Μαντούδι, το Προκόπι, τη Λίμνη, την Αγία Άννα και τις Ροβιές.

Τετάρτη 29 Ιουλίου | 21:00 | Παραλία Αγίας Άννας, Αλιευτικό Καταφύγιο

Είσοδος ελεύθερη

Με την υποστήριξη: Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

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