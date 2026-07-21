Κρίστοφερ Νόλαν: Μια ταινία τρόμου το επόμενο επιθυμητό project, μετά την Οδύσσεια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε ότι σκέφτεται να γυρίσει μια ταινία τρόμου ως το επόμενο πρότζεκτ του.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης προς το παρόν απολαμβάνει την παγκόσμια επιτυχία του κινηματογραφικού του έπους The Odyssey (Οδύσσεια), το οποίο κυριαρχεί στο box office με έσοδα που αγγίζουν 254 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Σε συνέντευξή του στο THR, ο σκηνοθέτης αστειεύτηκε για τους θαυμαστές που του ζητούσαν να γυρίσει μια ταινία τρόμου, με δεδομένο τον αριθμό των σκηνών στην Οδύσσεια που έχουν στοιχεία τρόμου. «Δεν χρειάζεται πλέον να με παρακαλούν να αφηγηθώ μια ιστορία τρόμου. Απλώς αγοράστε ένα εισιτήριο» αστειεύτηκε, προτού απαντήσει στο ερώτημα αν μετά την επική ταινία δράσης φιλοδοξεί να κάνει μια ολοκληρωμένη ταινία τρόμου στο μέλλον.

#TheOdyssey has whet Christopher Nolan's appetite for more horror. He just needs an "amazing idea" like #Obsession: "That movie works like a motherfucker." https://t.co/P0tHPst9Ug — The Hollywood Reporter (@THR) July 21, 2026

«Αλλά πάντα πίστευα ότι ο τρόμος ως είδος πρέπει να προσεγγίζεται πολύ προσεκτικά από εννοιολογική άποψη. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχεις μια καταπληκτική ιδέα. Όταν πας να δεις μια ταινία όπως το Obsession, αυτή είναι μια καταπληκτική ιδέα. Δεν έχει να κάνει με την τεχνική πλευρά. Δεν έχει να κάνει με τις τεχνικές δυσκολίες που θα έπρεπε να αντιμετωπίσω. Έχει να κάνει με την ιστορία. Έτσι, πάντα ψάχνω» ανέφερε.

Η ταινία Obsession έγινε μια από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς. Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη Κάρι Μπάρκερ που αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που κάνει μια ευχή να τον ερωτευτεί μία συνάδελφός του και το αποτέλεσμα έχει θανάσιμες συνέπειες.

Διαβάστε επίσης:

Στην Ελλάδα για διακοπές ο Λούις Φόνσι του «Despacito» (Video/Photo)

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη- «Ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει»

Στεφανία Γουλιώτη: Μαγεμένη από την Τήνο – «Πώς γίνεται να μην είχα ξανάρθει;» (Photos)











