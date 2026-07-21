Νεκρή στα 19 της η Κέιλι Χοτλ, η νεαρή ηθοποιός των ταινιών «Godzilla vs. Kong»

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Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Κέιλι Χοτλ, της κωφής ηθοποιού που έγινε γνωστή από τον ρόλο της Jia στις ταινίες «Godzilla vs. Kong» (2021) και «Godzilla x Kong: The New Empire» (2024), στα 19 της, μόλις, χρόνια.

Η είδηση δημοσιοποιήθηκε αρχικά από το TMZ την Τρίτη, 21/7, και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε από τον πατέρα της, Τζόσουα Χοτλ. Όπως έγινε γνωστό, η 19χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας στο Μέριλαντ.

Ο πατέρας της ενημέρωσε για την τραγική απώλεια μέσω βίντεο στο Facebook, χρησιμοποιώντας τη νοηματική γλώσσα. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Παίρνω μια πτήση που δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω», εξηγώντας ότι ταξίδευε από το Τέξας στο Μέριλαντ για να παραλάβει τη σορό της κόρης του.

Η Κέιλι, όπως και οι γονείς της, ήταν κωφή, ενώ σύμφωνα με τη The Houston Chronicle, τέσσερις γενιές από την πλευρά του πατέρα της ανήκαν στην κοινότητα των κωφών. Η νεαρή κοπέλα φοιτούσε στο Texas School for the Deaf, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατό της.

Στην ανακοίνωσή του, το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τη συγκλονιστική είδηση ότι μία από τις τελειόφοιτές μας στο TSD, η Κέιλι Χοτλ, έφυγε τραγικά από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στο Φρέντερικ του Μέριλαντ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της Κέιλι, τους φίλους, τους συμμαθητές της και όλους όσοι τη γνώριζαν και την αγαπούσαν, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Προς το παρόν έχουμε πολύ περιορισμένες πληροφορίες και ζητούμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας της Κέιλι και να αποφύγουν να κοινοποιούν ή να κάνουν εικασίες σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος. Αναγνωρίζουμε ότι αυτή η απώλεια θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινότητα του TSD. Υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης είναι διαθέσιμες για μαθητές και προσωπικό που μπορεί να τις χρειάζονται, ενώ επιπλέον στήριξη παρέχεται στους συμμαθητές και τους φίλους της Κέιλι. Παρακαλούμε να έχετε τους αγαπημένους της Κέιλι στις σκέψεις σας καθώς θρηνούμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη απώλεια».

Η πορεία της νεαρής ηθοποιού που ξεχώρισε στο Χόλιγουντ

Η Κέιλι Χοτλ γεννήθηκε στην Ατλάντα την 1η Μαΐου 2007 και εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στις κάμερες το 2017, συμμετέχοντας σε διαφημιστικές καμπάνιες, μεταξύ των οποίων και για την υπηρεσία βιντεοκλήσεων Convo. Παράλληλα, έλαβε μέρος στο ενημερωτικό πρότζεκτ «10 Deaf Children: One Powerful Message», που είχε ως στόχο την ενίσχυση της ισότητας και της ορατότητας της κοινότητας των κωφών.

Παράλληλα με τις σπουδές της στο Texas School for the Deaf στο Όστιν, ασχολήθηκε ενεργά και με τον στίβο.

Η αναγνωρισιμότητα ήρθε το 2021, όταν επιλέχθηκε από τη γνωστή casting director Σάρα Φιν για να ενσαρκώσει τη Jia στο «Godzilla vs. Kong». Ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ήταν επίσης κωφός, επικοινωνούσε μέσω της νοηματικής γλώσσας και ανέπτυσσε μια ιδιαίτερη σχέση με τον King Kong.

Η ερμηνεία της απέσπασε θετικά σχόλια, ενώ οι συμπρωταγωνιστές της, μεταξύ των οποίων η Ρεμπέκα Χολ και ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ, έμαθαν νοηματική γλώσσα ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μαζί της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Το 2024 επέστρεψε στον ίδιο ρόλο στην ταινία «Godzilla x Kong: The New Empire», επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στον κινηματογράφο. Η ερμηνεία της τής χάρισε υποψηφιότητα στα Saturn Awards, μια σημαντική διάκριση για την ηλικία της.

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