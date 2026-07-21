Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ολυμπιακό Χωριό (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό, η οποία ωστόσο τέθηκε στη συνέχεια υπό έλεγχο.
Το κτίριο βρίσκεται επί λεωφόρου Κύμης στο Ολυμπιακό Χωριό. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται να βγαίνουν πυκνοί καπνοί και φλόγες από το κτίριο.
Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Διαβάστε επίσης
Ερωτήματα για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση: Συνέλαβαν αιτούντες άσυλο χωρίς να τους καταγράψουν
Κατέπεσε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη, καλείται να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα
Συγκινήθηκε ο Μπαρτζώκας μιλώντας για τον πατέρα του: Δύο ημέρες μετά την απόδραση τον κατέδωσαν και συνελήφθη ξανά (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.