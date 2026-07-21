Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ολυμπιακό Χωριό (Video)

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό, η οποία ωστόσο τέθηκε στη συνέχεια υπό έλεγχο.

Το κτίριο βρίσκεται επί λεωφόρου Κύμης στο Ολυμπιακό Χωριό. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται να βγαίνουν πυκνοί καπνοί και φλόγες από το κτίριο.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

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