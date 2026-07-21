Κατέπεσε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη, καλείται να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα

Takeaways by to pontiki AI Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, κρίνοντας ότι ο πρώην γενικός γραμματέας οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανοχή στον δημόσιο έλεγχο.

Ο ενάγων αξίωνε αποζημίωση 350.000 ευρώ για προσβολή της προσωπικότητάς του, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι οι δημοσιογραφικές αναφορές στηρίζονταν σε λογικές επαγωγές και όχι σε αυθαίρετα συμπεράσματα.

Η δικαστική απόφαση υποχρεώνει τον Γρηγόρη Δημητριάδη να καταβάλει το ποσό των 7.000 ευρώ για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων της πλευράς του δημοσιογράφου.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο χαρακτηρισμός «κουμπάροι των υποκλοπών» δεν υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια, καθώς τεκμηριώνεται από την υφιστάμενη προσωπική σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων.

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Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή που κατέθεσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, τονίζοντας ότι ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανοχή στον έλεγχο των πράξεων και των κινήσεών του.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αξίωνε αποζημίωση 350.000 ευρώ από τον Θανάση Κουκάκη για προσβολή της προσωπικότητας του, της επαγγελματικής του υπόσταση και της αξιοπιστία του. Παράλληλα, καταδίκασε τον πρώην γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού να πληρώσει ταδικαστικά έξοδα ύψους 7.000 ευρώ.

📍 Στις 17.7.2026 δημοσιεύτηκε η 1705/2026 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αφορούσε την αγωγή του Γ. Δημητριάδη κατά του Θ. Κουκάκη σχετικά με αναρτήσεις του στο Twitter καθώς και συνεντεύξεις του για την υπόθεση των υποκλοπών.



📍 Ο Γ.Δημητριάδης θεώρησε ότι… pic.twitter.com/XH7LBaTjBW — Zac Kesses (@ZacKesses) July 21, 2026

«Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας ότι ο Θ.Κουκάκης αξιοποίησε τα διαθέσιμα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου και διατύπωσε απόψεις με τη μορφή λογικών επαγωγών και όχι αυθαίρετων συμπερασμάτων.

Έκρινε επίσης το δικαστήριο ότι η παράθεση του ονόματος του Γ.Δημητριάδη δίπλα σε εκείνων του Γ. Λαβράνου και του Φ.Μπίτζιου με την απόδοση σε αυτούς της φράσης πρωταγωνιστές του σκανδάλου των υποκλοπών δεν συνιστά ακραίο χαρακτηρισμό που δεν στηρίζεται σε κανένα έρεισμα ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει κάθε ανεκτό όριο.

Κρίνεται επίσης ότι ο Γ.Δημητριάδης ως δημόσιο πρόσωπο οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανοχή στον έλεγχο των πράξεων και κινήσεων του από δημοσιογράφους. Επίσης η φράση «κουμπάροι των υποκλοπών» δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο, καθώς πράγματι ο Γ. Δημητριάδης συνδέεται με σχέση «κουμπαριάς» με το. Γ. Λαβράνο», επισήμανε ο δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη Ζαχαρίας Κεσσές.

Ο Ζαχαρίας Κεσσές τόνισε ότι ο Γρηγήρης Δημητριάδης είχε επανειλημμένα κινηθεί νομικά κατά του Θανάση Κουκάκη και άλλων θυμάτων υποκλοπών. «Ο Γ. Δημητριάδης έχει επιλέξει να ασκήσει αρκετές αγωγές κατά του θύματος των υποκλοπών και δημοσιογράφου Θ. Κουκάκη αλλά και άλλων, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε δημόσια ότι δεν θα μιλήσει ποτέ για τις υποκλοπές μολονότι κατείχε δημόσιο αξίωμα και υποχρεούται σε λογοδοσία».

Υπενθυμίζοντας ότι 11 μολυσμένα μηνύματα στάλθηκαν με μέθοδο Spoofing (πλαστογραφία) από το κινητό του Δημητριάδη, τόνιζε όλο νόημα ότι «Τώρα που θα διαβάσει την απορριπτική του απόφαση ίσως θυμηθεί να πράξει τα αυτονόητα. Να κάνει μήνυση και αγωγή κατά των Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνου και Φελιξ Μπίτζιου που χρησιμοποίησαν τον αριθμό του κινητού του μέσω spoofing για να παγιδεύσουν δεκάδες πρόσωπα μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και η Εισαγγελέας της ΕΥΠ».

«Να στραφεί κατά του Ταλ Ντίλιαν για όσα δημόσια λεει και υποστηρίζει και εγγράφως περί πώλησης του Predator σε ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας, την ίδια περίοδο που ο ίδιος είχε την εποπτεία της ΕΥΠ», πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος σχολίασε ότι «οι δικαστές του Πρωτοδικείου Αθηνών συνεχίζουν για άλλη μια φορά να εκθέτουν την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την πρωτοφανή και παρατεταμένη σκυταλοδρομία μη επαρκούς διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών».

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