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21.07.2026 16:13

Σούδα: Η στιγμή της σύγκρουσης του φορτηγού πλοίου με το «Έλυρος» – Απαγόρευση απόπλου στο φορτηγό, αξιόπλοο το επιβατικό (Video)

21.07.2026 16:13
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  • Το επιβατηγό πλοίο «Έλυρος» συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ Κ.» κατά τη διάρκεια του απόπλου τους από το λιμάνι της Σούδας.
  • Από το ναυτικό ατύχημα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί επιβαινόντων ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση στο σημείο του συμβάντος.
  • Οι λιμενικές αρχές επέβαλαν απαγόρευση απόπλου και στα δύο πλοία, προχωρώντας παράλληλα στον σχηματισμό δικογραφίας για τη διερεύνηση των αιτιών.
  • Το πλοίο «Έλυρος» έλαβε βεβαίωση από τον νηογνώμονα για τη συνέχιση των δρομολογίων του, ενώ το «Ιωσήφ Κ.» παραμένει υπό επιθεώρηση.
  • Ο υπουργός Ναυτιλίας απέστειλε τον Β’ υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος στα Χανιά για την εποπτεία της υπόθεσης και τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας.

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Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές της Σούδας μετά τη σύγκρουση του φορτηγού πλοίου τύπου Ro-Ro «Iosif K.» με το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Έλυρος», ενώ βρίσκονταν εντός του λιμένα.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση, ενώ και στα δύο πλοία επιβλήθηκε απαγορευτικό απόπλου, μέχρι την επιθεώρησή τους από νηογνώμονα. Παράλληλα, οι λιμενικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυτικό ατύχημα, 

Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο πλοίων

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις πρωινές ώρες σήμερα (21/7), η Λιμενική Αρχή Χανίων ανέφερε ότι το επιβατηγό – οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο «ΕΛΥΡΟΣ» κατά τον απόπλου του από το λιμένα της Σούδας συγκρούστηκε με το φορτηγό οχηματαγωγό (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοίο «ΙΩΣΗΦ Κ.» στο λιμάνι της Σούδας.

Άμεσα από τη Λιμενική Αρχή επιβλήθηκε η απαγόρευση απόπλου και στα δύο πλοία. Το Ε/Γ-Ο/Γ είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 άτομα πλήρωμα, 32 Ε.Ι.Χ., 74 Φ/Γ και 7 Δ/Κ. Ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης της ζημιάς και επιθεώρησης από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα, ο οποίος στη συνέχεια εξέδωσε σχετική βεβαίωση ότι το πλοίο διατηρεί την κλάση του και μπορεί να συνεχίσει τα δρομολόγιά του.

Στο Φ/Γ-ΟΓ ΙΩΣΗΦ Κ επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου και αναμένεται επιθεώρηση από αρμόδιο φορέα επιθεώρησης του πλοίου.

Από τη Λιμενική Αρχή διερευνώνται τα αίτια του συμβάντος, υπό το πρίσμα της απόλυτης διασφάλισης τήρησης των κανόνων ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας υπό τις οδηγίες της οικείας Εισαγγελικής Αρχής. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρύπανση.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Β. Κικίλιας ζήτησε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος να μεταβεί στα Χανιά ο Β’ υπαρχηγός του Λ.Σ. και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας υπαρχηγός, Αντιναύαρχος Ευστράτιος Δρακούλης.

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