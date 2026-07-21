Ερώτηση 15 γαλάζιων βουλευτών σε Θεοδωρικάκο και Όλγα Κεφαλογιάννη για αθέμιτες πρακτικές της Booking

Takeaways by to pontiki AI Δεκαπέντε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με τις αθέμιτες πρακτικές των ηλεκτρονικών πλατφορμών κρατήσεων.

Οι βουλευτές καταγγέλλουν την πλατφόρμα Booking.com για επιβολή υπέρογκων προμηθειών, χρήση παραπλανητικών διαφημίσεων και εφαρμογή πρακτικών χειραγώγησης των καταναλωτών στην αγορά.

Θεσμικοί φορείς του τουρισμού εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες, ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού διεξάγει ήδη έρευνα για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την εν λόγω εταιρεία.

Οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να εξετάσει τη θέσπιση πλαφόν στις προμήθειες και να λάβει μέτρα για τον περιορισμό των επιθετικών εμπορικών πρακτικών.

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Ερώτηση για τις αθέμιτες πρακτικές στις οποίες επιδίδονται ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων (OTAs) κατέθεσαν προς τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με πρωτοβουλία του Σπυρίδωνα Κυριάκη, βουλευτή Πρέβεζας.

Την ερώτηση συνυπογράφουν (πέραν του Κυριάκη) οι βουλευτές Θανάσης Λιούτας, Περικλής Μαντάς, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Θανάσης Σταυρόπουλος, Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Βρεττάκος, Λευτέρης Αυγενάκης, Μάρκος Καφούρος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αγγελική Δεληκάρη, Βασίλης Γιόγιακας, Βασίλης Υψηλάντης και Φίλιππος Φόρτωμας.

Επί της ουσίας πρόκειται για τις πρακτικές της πλατφόρμας Booking.com, η οποία κατέχει μερίδιο 46% στην ελληνική αγορά, η οποία έχει διαμορφώσει συνθήκες ελέγχου της αγοράς, όπως καταγγέλλουν οι επιχειρηματίες του κλάδου, ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες καταλυμάτων.

Σύμφωνα με την ερώτηση αυτό το καθεστώς ελέγχου έχει προκαλέσει τις διαμαρτυρίες των θεσμικών φορέων του κλάδου όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού διεξάγει έρευνα για πιθανολογούμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Σύμφωνα με το κείμενο της ερώτησης, οι πρακτικές που χρησιμοποιεί η εν λόγω εταιρείας και χρήζουν άμεσης παρέμβασης είναι α) υπέρογκες προμήθειες μεσιτείας που φτάνουν έως το 15%-20% ή και 25% επί της τιμής κράτησης, β)Επιθετικές και παραπλανητικές διαφημιστικές τακτικές, γ)ψηφιακές πρακτικές χειραγώγησης.

Οι «γαλάζιοι» βουλευτές ρωτούν τους δύο αρμόδιους υπουργούς, αν υπάρχει πρόθεση νομοθετικών πρωτοβουλιών ώστε να υπάρξει πλαφόν στις προμήθειες.

Ζητούν ακόμα να πληροφορηθούν αν η αρμόδια Γενική Γραμματεία Εμπορίου προτίθεται να προβεί σε ενέργειες για την πάταξη των επιθετικών διαφημιστικών τακτικών που εφαρμόζονται εις βάρος πολιτών και τουριστών, αλλά και πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει το υπουργείο τα αποτελέσματα της διαβούλευσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε να διασφαλιστεί η μόνιμη εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών αυτών των τουριστικών πλατφορμών.

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