Ξενοδόχοι εναντίον Booking: Η παγίδα των αυθαίρετων εκπτώσεων, τα χαμένα εκατομμύρια και η δικαστική «αντεπίθεση»

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια ιστορική εξέγερση του ελληνικού και ευρωπαϊκού ξενοδοχειακού κλάδου απέναντι στον απόλυτο κυρίαρχο των online κρατήσεων, την Booking.com.

Ενώ η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τις δεσμεύσεις της πλατφόρμας, χιλιάδες μικρομεσαίοι ξενοδόχοι στη χώρα μας συντονίζονται με την πανευρωπαϊκή ομαδική αγωγή της HOTREC και του ΞΕΕ, διεκδικώντας αναδρομικές αποζημιώσεις εκατομμυρίων. Το διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς η νομική διεκδίκηση αφορά την επιστροφή έως και του 30% των προμηθειών που πλήρωσαν τα καταλύματα από το 2004 έως το 2024.

Το παρασκήνιο πίσω από τις βιτρίνες της ψηφιακής οικονομίας αποκαλύπτει μια συστηματική μεθόδευση που στραγγαλίζει τα έσοδα των ελληνικών επιχειρήσεων, εκτινάσσοντας παράλληλα τα κέρδη του πολυεθνικού κολοσσού.

Τα οικονομικά μεγέθη ζαλίζουν: η μητρική Booking Holdings κατέγραψε ετήσια έσοδα-ρεκόρ ύψους 26,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τα καθαρά της κέρδη να αγγίζουν τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η μυθική κερδοφορία χρηματοδοτείται, σε μεγάλο βαθμό, από τις μονομερείς πρακτικές σε βάρος των ξενοδόχων.

Η μεγαλύτερη παγίδα αφορά τις «αυθαίρετες εκπτώσεις» (όπως το Sponsored Benefit). Η πλατφόρμα μειώνει μονομερώς την τελική τιμή για τον καταναλωτή, θυσιάζοντας ένα ελάχιστο μέρος της δικής της προμήθειας, προκειμένου να ακυρώσει τις φθηνότερες τιμές που προσφέρουν τα ξενοδοχεία μέσω τηλεφώνου ή των δικών τους site.

Η κρυφή παγίδα όμως είναι ότι ο ξενοδόχος αναγκάζεται να πληρώσει την τσουχτερή προμήθεια της Booking (από 15% έως 22%) επί της αρχικής, ακριβότερης τιμής και όχι επί της τελικής εκπτωτικής. Επιπλέον, ο κολοσσός χρεώνει την προμήθειά του επί της συνολικής τιμής του δωματίου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κερδίζοντας παράνομα εκατομμύρια ευρώ από φόρους που προορίζονται για το ελληνικό κράτος.

Η οικονομική αφαίμαξη ολοκληρώνεται με το «καπέλο» των τραπεζικών εξόδων. Μέσα από το σύστημα Payments by Booking, τα χρήματα των πελατών κρατούνται από την πλατφόρμα και μεταφέρονται στους ξενοδόχους μέσω εικονικών πιστωτικών καρτών (VCC). Στη διαδρομή αυτή, οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων επιβαρύνονται με επιπλέον τραπεζικές προμήθειες επεξεργασίας, βλέποντας το τελικό τους κέρδος να συρρικνώνεται δραματικά.

Αυτή η ιδιότυπη ασυδοσία οδήγησε τους θεσμικούς φορείς να κηρύξουν τον πόλεμο, προσφέροντας δωρεάν συμμετοχή στην ομαδική αγωγή (μέσω της πλατφόρμας MyBookingClaim) με προθεσμία έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας, όμως η βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων απειλείται όταν τα κέρδη μεταφέρονται αυθαίρετα σε ψηφιακούς μεσάζοντες. Η μαζική συμμετοχή στην αγωγή αποτελεί πλέον αναγκαία πράξη αυτοάμυνας για το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

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