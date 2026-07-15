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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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15.07.2026 11:04

Τι αυτοκίνητο αγοράζει ένας στους τρεις Έλληνες

15.07.2026 11:04
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Το αυτοκίνητο που επιλέγει σήμερα ένας στους τρεις Έλληνες συνδυάζει compact διαστάσεις, αυξημένη πρακτικότητα και την εμφάνιση ενός SUV.

Οι Έλληνες αγοραστές έχουν δείξει εδώ και καιρό την προτίμησή τους στα SUV, όμως τα τελευταία στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ένα συγκεκριμένο μέγεθος έχει εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή της αγοράς. Ο λόγος για τα B-SUV, τα οποία τον Ιούνιο του 2026 απέσπασαν μερίδιο 33,3%

Με απλά λόγια, ένα στα τρία καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας τον προηγούμενο μήνα ήταν ένα μικρό SUV. Και αυτό χωρίς να συνυπολογίζονται τα μεγαλύτερα C-SUV, D-SUV και οι υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων ελεύθερου χρόνου. 

Συνολικά, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων έφτασαν τον Ιούνιο τις 18.672 μονάδες, αυξημένες κατά 27,5% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2025. Το μερίδιο των B-SUV αντιστοιχεί επομένως σε περίπου 6.200 αυτοκίνητα μέσα σε έναν μήνα.

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