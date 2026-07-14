DS N°7 ÉLYSÉE: Η υπεροχή της γαλλικής τεχνογνωσίας στην υπηρεσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Από την αρχή της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, τα μοντέλα DS και SM έχουν συνοδεύσει σημαντικές στιγμές της ιστορίας της Γαλλίας. Από τη DS 19 του Στρατηγού Ντε Γκωλ και τις μεγάλες προεδρικές λιμουζίνες που κατασκεύαζε ο οίκος Chapron, έως τα πιο σύγχρονα μοντέλα της μάρκας, αυτή η ιστορική συνεργασία ενσαρκώνει την αριστεία της γαλλικής τεχνογνωσίας στο υψηλότερο επίπεδο του κράτους.

Σήμερα, η DS Automobiles γράφει ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή τη μοναδική σχέση παρουσιάζοντας το DS N°7 ÉLYSÉE. Με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, ειδική θωράκιση και πλήρως επανασχεδιασμένο εσωτερικό, αυτή η αποκλειστική δημιουργία αποτελεί ένα εργαλείο εργασίας και μετακίνησης που υποστηρίζει το έργο του Αρχηγού του Κράτους.

Μια μοναδική μετατροπή για τις ανάγκες της Προεδρίας της Δημοκρατίας

Το DS N°7 ÉLYSÉE διαθέτει πλήρη θωράκιση, η οποία ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το μεταξόνιό του έχει επιμηκυνθεί κατά 25 εκατοστά σε σχέση με το συμβατικό DS N°7, προσφέροντας εξαιρετικά γενναιόδωρο χώρο για τους πίσω επιβάτες. Η μετατροπή αυτή συνοδεύεται από πλήρη αναβάθμιση του συστήματος κύλισης, το οποίο ενσωματώνει αποκλειστική υδροπνευματική ανάρτηση, εξασφαλίζοντας την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην άνεση, την οδική συμπεριφορά και την αντοχή. Τα αμορτισέρ που χρησιμοποιούνται έχουν εξελιχθεί και ρυθμιστεί στη Γαλλία.

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται σε ένα προεδρικό όχημα:

Αποσπώμενες βάσεις για τις σημαίες.

Ειδικό σύστημα φωτεινής σήμανσης.

Ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας.

Ένας μοναδικός χώρος εργασίας και εκπροσώπησης

Το DS N°7 ÉLYSÉE έχει σχεδιαστεί ως ένα κινητό γραφείο, απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του προεδρικού αξιώματος.

Η διαμόρφωση του πίσω τμήματος της καμπίνας έχει επανασχεδιαστεί πλήρως ώστε να ανταποκρίνεται στον τρόπο χρήσης του οχήματος από τον Αρχηγό του Κράτους.

Παράλληλα, ο βαθμός σκίασης των πίσω πλευρικών παραθύρων μπορεί να ρυθμίζεται, προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα διαφάνειας ανάλογα με τη χρήση του οχήματος.

Εξωτερική σχεδίαση στα χρώματα της Γαλλικής Δημοκρατίας

Η DS Automobiles έχει σχεδιάσει κάθε λεπτομέρεια ώστε να εκφράζει, με διακριτικότητα και κομψότητα, τη γαλλική ταυτότητα και τον τελετουργικό χαρακτήρα του οχήματος.

Το DS N°7 ÉLYSÉE διατίθεται σε αποκλειστική απόχρωση Liberty Blue. Η φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN προβάλλει τα χρώματα της Γαλλικής Δημοκρατίας, μπλε, λευκό και κόκκινο, τα οποία επαναλαμβάνονται στο έμβλημα του καπό, στη διακοσμητική λωρίδα της πίσω πόρτας του χώρου αποσκευών, καθώς και στα κέντρα των τροχών.

Ένα εκλεπτυσμένο εσωτερικό που αναδεικνύει τη γαλλική δεξιοτεχνία

Το εσωτερικό συνδυάζει υλικά υψηλής ποιότητας με την εξαιρετική δεξιοτεχνία στην επεξεργασία των επενδύσεων.

Δύο χρωματικές αρμονίες συνδυάζονται ιδανικά: η ανοιχτόχρωμη γκρι επένδυση της οροφής από Alcantara®, η οποία δημιουργεί αντίθεση με το δέρμα Nappa σε απόχρωση Eternal Blue και τις επενδύσεις Alcantara® στα καθίσματα με το χαρακτηριστικό μοτίβο watchstrap (μπρασελέ ρολογιού), καθώς και στα πάνελ των θυρών.

Το ταμπλό διαθέτει διακοσμητικά από φυσικό ξύλο φράξου, στα οποία έχει χαραχθεί με τεχνολογία laser η μορφή της Marianne, της αλληγορικής μορφής της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τα διακοσμητικά των αεραγωγών και το τιμόνι με το χαρακτηριστικό σχήμα Χ κοσμούνται από ανάγλυφα μοτίβα, μια χαρακτηριστική σχεδιαστική υπογραφή της DS Automobiles.

Αποκλειστικές λεπτομέρειες, όπως το κέντημα “RF” (République Française) και οι τρικολόρ πινελιές που αναδεικνύονται από τις ραφές σε απόχρωση Light Gold Pearl, υπογραμμίζουν τον μοναδικό χαρακτήρα του οχήματος.

Μια βιτρίνα του γαλλικού βιομηχανικού savoir-faire

Το DS N°7 ÉLYSÉE αποτελεί επίσης την έκφραση ενός ολόκληρου γαλλικού βιομηχανικού οικοσυστήματος που συσπειρώθηκε γύρω από ένα μοναδικό έργο.

Η εξέλιξη και η μετατροπή του οχήματος αξιοποίησαν τεχνογνωσία από πολλές περιοχές της Γαλλίας: η θωράκιση και η μετασκευή πραγματοποιήθηκαν στη Βρετάνη από την Centigon, η μπαταρία κατασκευάζεται στην περιοχή Hauts-de-France από την ACC, οι ηλεκτροκινητήρες παράγονται στην περιοχή Grand Est, η ανάρτηση εξελίχθηκε στην Occitanie, ενώ το ηχοσύστημα αναπτύχθηκε και κατασκευάζεται στην περιοχή Auvergne-Rhône-Alpes.

Μέσα από το DS N°7 ÉLYSÉE, η DS Automobiles αναδεικνύει τη γαλλική τεχνολογική, βιοτεχνική και βιομηχανική αριστεία στο υψηλότερο επίπεδο.

Ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που αναδεικνύει την αριστεία

Βασισμένη στην έκδοση DS N°7 AWD Long Range, το DS N°7 ÉLYSÉE εξοπλίζεται με το αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης E-TENSE ισχύος 350 ίππων, το οποίο τροφοδοτείται από μπαταρία χωρητικότητας 97,2 kWh. Η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω δύο ηλεκτροκινητήρων.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, αθόρυβη λειτουργία και κορυφαία άνεση στις μετακινήσεις, καλύπτοντας παράλληλα τις απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας που επιβάλλει η χρήση του οχήματος από την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η επίσημη πρώτη του νέου DS N°7

Το DS N°7 ÉLYSÉE πραγματοποιεί την πρώτη δημόσια εμφάνιση, καθώς η DS Automobiles προετοιμάζει το εμπορικό λανσάρισμα του DS N°7, του νέου SUV της μάρκας.

Το DS N°7 ξεχωρίζει για τη δυναμική του σχεδίαση, η οποία επιτυγχάνει μια ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην αεροδυναμική απόδοση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων. Ως διάδοχος του DS7, του πρώτου μοντέλου που δημιούργησε η DS Automobiles, το N°7 προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης και κορυφαία ευρυχωρία για την κατηγορία του, συνδυάζοντάς τα με κομψό σχεδιασμό και υψηλή αποδοτικότητα. Αποτελεί τον νέο πρεσβευτή της άνεσης, της οδηγικής γαλήνης και της εκλεπτυσμένης φιλοσοφίας της DS Automobiles.

Το νέο DS N°7 θα είναι διαθέσιμο σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις E-TENSE, με αυτονομία έως 740 χιλιόμετρα στον συνδυασμένο κύκλο WLTP, καθώς και με υβριδικό σύστημα κίνησης HYBRID, με εκπομπές CO₂ από 120 g/km, δύο τιμές αναφοράς για την κατηγορία.

Το DS N°7 ενσωματώνει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες της μάρκας, προσφέροντας μια γαλήνια, διαισθητική και ξεκούραστη οδηγική εμπειρία. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τα DS DRIVE ASSIST 2.0, DS NIGHT VISION, DS PIXELVISION, το διευρυμένο Head-Up Display, καθώς και η τελευταία γενιά συστημάτων συνδεσιμότητας, που αναβαθμίζει την εμπειρία στο εσωτερικό του οχήματος.

Η εμπορική διάθεση του νέου DS N°7 αναμένεται να ξεκινήσει κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Διαβάστε επίσης:

Six hours of Sao Paulo: Οι ποινές ανέτρεψαν την προσπάθεια της Team Peugeot TotalEnergies

Το Skoda των 34.950 ευρώ που έχει πουλήσει σχεδόν 60.000 αυτοκίνητα σε έξι μήνες – Έχει 10 χρόνια εγγύηση

Πουλάω το αυτοκίνητό μου: Ο πληρέστερος οδηγός από την αγγελία μέχρι τη μεταβίβαση