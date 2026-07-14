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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2026 10:52

Πουλάω το αυτοκίνητό μου: Ο πληρέστερος οδηγός από την αγγελία μέχρι τη μεταβίβαση

14.07.2026 10:52
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να πουλήσεις με ασφάλεια το αυτοκίνητό σου, από την τιμή και την αγγελία έως την πληρωμή και τη μεταβίβαση.

Η πώληση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου δεν τελειώνει με τη δημοσίευση μιας αγγελίας και μια συμφωνία στην τιμή. Από την προετοιμασία και τη σωστή παρουσίαση του οχήματος μέχρι το test drive, την ασφαλή πληρωμή και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, κάθε βήμα χρειάζεται προσοχή ώστε ο πωλητής να πετύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία χωρίς να εκτεθεί σε απάτες ή μελλοντικές εκκρεμότητες.

Ένα καθαρό και σωστά συντηρημένο αυτοκίνητο μπορεί να πουληθεί γρηγορότερα και ακριβότερα. Ωστόσο, εξίσου σημαντικά είναι η διαφάνεια απέναντι στον αγοραστή, η ασφαλής διαχείριση των χρημάτων και η επίσημη ολοκλήρωση της αλλαγής ιδιοκτησίας.

Στον οδηγό που ακολουθεί συγκεντρώνουμε όσα πρέπει να γνωρίζει ένας ιδιώτης που θέλει να πουλήσει το αυτοκίνητό του στην Ελλάδα: πώς διαμορφώνεται μια ρεαλιστική τιμή, τι πρέπει να περιλαμβάνει η αγγελία, πώς οργανώνεται με ασφάλεια η επίδειξη και ο τεχνικός έλεγχος, πότε παραδίδονται τα κλειδιά και ποια διαδικασία ισχύει για την ψηφιακή μεταβίβαση.

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ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 11:40
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