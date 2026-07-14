Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ – Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

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Το δημοσιογραφικό- ειδησεογραφικό «αποτύπωμα» της, μέσω ΕΡΤNews, θέλει να ενισχύσει η ΕΡΤ με ταυτόχρονη προκήρυξη δύο διαγωνισμών που έκανε για την πρόσληψη τριών δημοσιογράφων.

Ο ένας διαγωνισμός, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της εταιρείας στη Διαύγεια, αφορά τη θέση του παρουσιαστή για το κεντρικό δελτίο ΕΡΤNews/ΕΡΤ1/ERT COSMOS με περιγραφή έργου «της παρουσίασης τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων, της συμμετοχής στην παρουσίαση προγραμματισμένων και έκτακτων ενημερωτικών εκπομπών, συνεντεύξεων και αποστολών για τη δημοσιογραφική κάλυψη μεγάλων γεγονότων».

Η σύμβαση για το συγκεκριμένο έργο έχει διάρκεια έως τις 31 Αυγούστου 2028 και η απόφαση ορίζει επένδυση 104.000 ευρώ (24.000 ευρώ για το 2026, 48.000 για το 2027και 32.000 ευρώ για το 2028) χώρια ο ΦΠΑ και οι εργοδοτικές εισφορές.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε ώστε να οριστεί δημοσιογράφος που θα διαδεχθεί τον Απόστολο Μαγγηριάδη.

Κύκλοι της ΕΡΤ διατείνονται ότι η εκδοχή «μεταγραφής» του Γιώργου Ευγενίδη (από το Star) εγκαταλείφθηκε, αν και κάποιοι στο Ραδιομέγαρο ισχυρίζονται ότι παραμένει στο φόντο του «κάδρου».

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά σε συμβάσεις έργου για το 2026 επένδυσης 25.300 ευρώ, για δύο δημοσιογράφους με περιγραφή έργου «παρουσίασης για τα δελτία ειδήσεων (προγραμματισμένα ή έκτακτα), καθώς και τις ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένες ή έκτακτες)» με ορίζοντα έως

τις 31 Δεκεμβρίου.

Υποστηρίζεται από «δορυφόρους» του Ραδιομεγάρου ότι ο διαγωνισμός για τους άλλους δύο δημοσιογράφους έγινε στο πλαίσιο σχεδίου αλλαγής παρουσιαστών στη μεταμεσημαριανή και απογευματινή ζώνη εκπομπών του ΕΡΤNews και ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Και στους δύο διαγωνισμούς προβλέπεται δικαίωμα παράτασης των συμβάσεων.

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