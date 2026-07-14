Αναστασία Γιάμαλη: «Ραντεβού τον Σεπτέμβριο» – Η ανάρτησή της στο Instagram

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Το ραντεβού με τους τηλεθεατές για τον Σεπτέμβριο ανανέωσε η Αναστασία Γιάμαλη μετά το φινάλε της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» στο Mega.

«Δεύτερη σεζόν “Εξελίξεις Τώρα” με ενημέρωση όπως την αντιλαμβανόμαστε, με δημοσιογραφία που λέει τα πράγματα με τ’ όνομα τους. Με την πιο πολύτιμη ομάδα. Ευγνώμων. Ήταν τιμή μας που στα μεγάλα γεγονότα μας προτιμήσατε. Ραντεβού τον Σεπτέμβρη!» έγραψε η δημοσιογράφος με μια ανάρτησή της στο Instagram.

Η ανάρτηση της Αναστασίας Γιάμαλη

Σημειώνεται ότι στο κλείσιμο της εκπομπής της, η δημοσιογράφος είχε μιλήσει για τη σεζόν που ολοκληρώνεται αλλά και για τη νέα που θα αρχίσει από τον Σεπτέμβρη, αναφέροντας -μεταξύ άλλων- ότι δεν θεωρεί τη θέση της δεδομένη.

«Ήρθε αυτή η ώρα που θα σας χαιρετίσουμε για να γεμίσουμε μπαταρίες και να επιστρέψουμε με περισσότερες “Εξελίξεις Τώρα”. Με περισσότερη ουσιαστική δημοσιογραφία, που θέλει να λέει τα πράγματα όπως είναι, με περισσότερα αποκλειστικά, με περισσότερη ενημέρωση. Η αλήθεια είναι πως χωρίς εσάς, που μας παρακολουθείτε, τίποτα δεν θα είχε νόημα. Προσωπικά, δεν θεώρησα ποτέ και δεν θεωρώ καθόλου δεδομένη τη θέση μου στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Δεν ενηλικιώθηκα δημοσιογραφικά στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και δεν νιώθω παρουσιάστρια. Είμαι δημοσιογράφος. Οπότε το ότι μας τιμήσατε, ιδίως στα μεγάλα γεγονότα, είναι τιμή μου και σας ευχαριστώ τον καθένα και την κάθε μία ξεχωριστά» είπε μεταξύ άλλων.

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