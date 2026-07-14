Γιατί ο Έλληνες γιατροί φεύγουν από το Αιγαίο ενώ με τα χρήματα των επιδομάτων θα τους έχτιζαν… σπίτια μόνιμης παραμονής

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Η Ελλάδα χάνει έναν γιατρό από το Αιγαίο κάθε φορά που αδυνατεί να πληρώσει ένα σπίτι που θα μπορούσαν να του είχαν χτίσει: Πώς τα υψηλά ενοίκια (και ο τουρισμός) διώχνουν το ΕΣΥ και αφήνουν τα νοσοκομεία ακέφαλα, ενώ θα ήταν δυνατό με το ίδιο κόστος να τους κτίσουν μόνιμες κατοικίες. Δείτε τους πίνακες και την απλή εξίσωση που θα μπορούσε να λύσει το οικιστικό για όλους τους γιατρούς του Αιγαίου, αλλά το αρμόδιο υπουργείο δεν μπορεί να δει…

Η Ελλάδα επενδύει εκατομμύρια ευρώ στην εκπαίδευση γιατρών, προκηρύσσει χιλιάδες θέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και προσφέρει διαρκώς νέα οικονομικά κίνητρα για να στελεχώσει νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και περιφερειακά ιατρεία. Τα οποία και διαφημίζει μέσω του κ. Γεωργιάδη. Κι όμως, σε ορισμένα από τα ακριβότερα και δημοφιλέστερα νησιά της χώρας, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι μισθοί ούτε οι οργανικές θέσεις. Είναι η στέγη.

Το θέμα δεν είναι άγνωστο, αλλά σήμερα θα το αναλύσουμε λίγο σοβαρότερα. Πίσω από τις ελλείψεις γιατρών που καταγράφονται κάθε καλοκαίρι σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, αναπτύσσεται μια λιγότερο ορατή αλλά εξαιρετικά σοβαρή κρίση: η αδυναμία των υγειονομικών να βρουν κατοικία σε προσιτό κόστος.

Το ίδιο το Υπουργείο Υγείας αναγνώρισε το πρόβλημα επεκτείνοντας το 2025 τον κατάλογο των άγονων και προβληματικών περιοχών και αυξάνοντας τα οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών. Παρά τις παρεμβάσεις, όμως, πολλές θέσεις εξακολουθούν να μένουν κενές. Η πιο χαρακτηριστική ένδειξη ήρθε τον Ιανουάριο του 2026, όταν το Υπουργείο Υγείας αναγκάστηκε να επαναπροκηρύξει 95 θέσεις ειδικευμένων γιατρών που είχαν ήδη χαρακτηριστεί άγονες. Οι περισσότερες αφορούσαν νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε μία ή δύο ειδικότητες. Μέσα στο 2026 προκηρύχθηκαν 1.131 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών για το ΕΣΥ, ενώ ακολούθησαν ακόμη 441 μόνιμες θέσεις για Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία. Οι συνεχείς προκηρύξεις δείχνουν ότι το πρόβλημα στελέχωσης έχει αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Η βασική αιτία βρίσκεται στην εκρηκτική άνοδο των ενοικίων σε τουριστικούς προορισμούς. Σε αρκετά νησιά, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, η εύρεση κατοικίας αποτελεί σχεδόν αδύνατη αποστολή. Πολλοί ιδιοκτήτες προτιμούν τη βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ οι διαθέσιμες κατοικίες για μακροχρόνια ενοικίαση είναι ελάχιστες και συχνά κοστολογούνται σε επίπεδα που απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματος ενός νέου γιατρού.

Έτσι δημιουργείται ένα παράδοξο. Το κράτος βρίσκει τον γιατρό, αλλά ο γιατρός δεν βρίσκει σπίτι.

Η νέα πραγματικότητα της ελληνικής τουριστικής οικονομίας δημιουργεί ένα πρωτοφανές παράδοξο: ένας δημόσιος λειτουργός με επιστημονική εξειδίκευση μπορεί να διορίζεται σε έναν από τους ομορφότερους προορισμούς της χώρας και ταυτόχρονα να αδυνατεί να βρει μια κατοικία που να μπορεί να πληρώσει.

Περιοχή Ενδεικτικό ενοίκιο μικρού διαμερίσματος Καθαρός μισθός γιατρού ΕΣΥ Ποσοστό εισοδήματος που πηγαίνει στο ενοίκιο Μύκονος 900–1.300 € 1.900 € 47%–68% Σαντορίνη 800–1.200 € 1.900 € 42%–63% Πάρος 750–1.100 € 1.900 € 39%–58% Νάξος 600–900 € 1.900 € 32%–47% Κως 600–900 € 1.900 € 32%–47% Ρόδος 550–850 € 1.900 € 29%–45% Σύρος 500–750 € 1.900 € 26%–39% Λέσβος 450–650 € 1.900 € 24%–34%

(Ενδεικτικές τιμές αγοράς μακροχρόνιας μίσθωσης, όχι επίσημος ενιαίος δείκτης.)

Πηγαίνουν για υπηρεσία, αλλά τα χρήματα δεν φτάνουν

Σε αρκετές περιπτώσεις οι γιατροί αποδέχονται τον διορισμό τους, μεταβαίνουν στο νησί, διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή στέγη και τελικά αποχωρούν. Το αποτέλεσμα είναι να παραμένουν κενά κρίσιμα τμήματα, να αυξάνονται οι μετακινήσεις προσωπικού από άλλες περιοχές και να επιβαρύνονται περαιτέρω οι ήδη πιεσμένες δομές υγείας.

Το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη η τουριστική διάσταση. Τα νησιά που δυσκολεύονται να προσελκύσουν γιατρούς δεν εξυπηρετούν μόνο τους μόνιμους κατοίκους τους. Κατά τους θερινούς μήνες καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών, πολλαπλασιάζοντας τις απαιτήσεις για ιατρικές υπηρεσίες.

Με άλλα λόγια, η στεγαστική κρίση δεν απειλεί μόνο την ποιότητα ζωής των υγειονομικών. Απειλεί την ίδια τη δυνατότητα του κράτους να παρέχει βασικές υπηρεσίες υγείας στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι πόσες θέσεις γιατρών θα προκηρυχθούν ακόμη. Είναι αν η Ελλάδα θα μπορέσει να εξασφαλίσει κάτι πολύ πιο απλό: ένα σπίτι για τον γιατρό που καλείται να υπηρετήσει εκεί όπου τον χρειάζονται περισσότερο οι πολίτες.

Νοσοκομεία χωρίς γιατρούς, νησιά χωρίς περίθαλψη

Η κυβέρνηση ανακοινώνει νέες προσλήψεις γιατρών. Τα νοσοκομεία ζητούν προσωπικό. Οι δήμαρχοι φωνάζουν για ελλείψεις. Οι κάτοικοι των νησιών αγωνιούν για το αν θα υπάρχει παθολόγος, παιδίατρος ή αναισθησιολόγος τον επόμενο χειμώνα. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΣΥ δεν βρίσκεται πλέον στα νοσοκομεία. Βρίσκεται στην αγορά ακινήτων.

Στις αρχές του 2026 το Υπουργείο Υγείας αναγκάστηκε να επαναπροκηρύξει 95 θέσεις γιατρών που είχαν ήδη χαρακτηριστεί άγονες. Οι περισσότερες αφορούσαν νησιά, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Πρόκειται για θέσεις που υπήρχαν, χρηματοδοτούνταν, αλλά δεν καλύφθηκαν.

Η εξήγηση είναι απλή. Σε αρκετούς από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, το κόστος στέγασης έχει φτάσει σε επίπεδα που καθιστούν οικονομικά ασύμφορη την παραμονή ενός γιατρού. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα παράδοξο που καμία μεταρρύθμιση του ΕΣΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της: το κράτος βρίσκει τον γιατρό, αλλά ο γιατρός δεν βρίσκει σπίτι.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Μόνο η επαναπροκήρυξη των 95 άγονων θέσεων αντιστοιχεί σε περιοχές που εξυπηρετούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Με συντηρητικούς υπολογισμούς, οι κενές αυτές θέσεις επηρεάζουν άμεσα την υγειονομική κάλυψη τουλάχιστον 300.000 έως 500.000 μόνιμων κατοίκων.

Κατά τους θερινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός των νησιών εκτοξεύεται λόγω τουρισμού, ο αριθμός των ανθρώπων που εξαρτώνται από αυτές τις δομές μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο. Γι’ αυτό και οι τοπικές κοινωνίες έχουν αρχίσει να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού. Δωρεάν κατοικίες, επιδόματα, πληρωμή λογαριασμών, επιπλέον οικονομικά κίνητρα και κάθε είδους παροχές επιστρατεύονται για να πειστεί ένας γιατρός να εγκατασταθεί σε ένα νησί.

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική: σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος εξεύρεσης γιατρού προσεγγίζει ή ακόμη και ξεπερνά το κόστος μισθοδοσίας του. Πίσω από τις κλειστές προκηρύξεις, τις επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος και τα έκτακτα επιδόματα κρύβεται μια πραγματικότητα που το ελληνικό κράτος δυσκολεύεται να παραδεχθεί.

Η στεγαστική κρίση δεν αποτελεί πλέον μόνο κοινωνικό πρόβλημα. Έχει μετατραπεί σε πρόβλημα εθνικής υγειονομικής ασφάλειας. Γιατί όταν ένα νησί δεν μπορεί να στεγάσει τον γιατρό του, δεν χάνει απλώς έναν δημόσιο υπάλληλο. Χάνει την πρόσβαση των κατοίκων του στο ίδιο το δικαίωμα της περίθαλψης.

Το κράτος ψάχνει γιατρούς στα νησιά. Μήπως πρέπει πρώτα να τους χτίσει σπίτια;

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά για να καλύψει κενές θέσεις στο ΕΣΥ, ενώ μια μικρή επένδυση σε κατοικίες δημοσίων λειτουργών θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση. Η Ελλάδα έχει γιατρούς, έχει νέους επιστήμονες που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους, αλλά αυτό που δεν έχει είναι να συμπληρώσει τις θέσεις στα νησιά.

Ιατρικοί κύκλοι του ΕΣΥ με τους οποίους ήρθε σε επαφή topontiki.gr μίλησαν για μια οικονομική εξίσωση που δεν έχει γίνει ποτέ:

Κατά έναν έναν συντηρητικό υπολογισμό, αν το κράτος αποφάσιζε να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα κατοικιών για υγειονομικούς στα 20 πιο προβληματικά νησιά, με μικρά διαμερίσματα 45-60 τετραγωνικών μέτρων:

200 κατοικίες x 50 τ.μ.

συνολικά 10.000 τ.μ. κατοικίας

κόστος κατασκευής περίπου 1.700 €/τ.μ.

Το συνολικό κόστος θα ήταν περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ

Με μια επένδυση της τάξης των 15-20 εκατ. ευρώ, το κράτος θα μπορούσε να δημιουργήσει μια μόνιμη υποδομή που θα στήριζε εκατοντάδες γιατρούς για δεκαετίες. Την ίδια στιγμή, η σημερινή πρακτική βασίζεται σε προσωρινά επιδόματα, αποζημιώσεις και συνεχείς προσπάθειες προσέλκυσης προσωπικού.

Αν υποθέσουμε ότι κάθε κενή θέση γιατρού δημιουργεί ένα πρόσθετο ετήσιο κόστος μόλις 50.000 ευρώ από έκτακτες λύσεις, μετακινήσεις και αναπληρώσεις, τότε: από τις 95 κενές θέσεις κοστολογούμενες στα 50.000 ευρώ φτάνουμε στα 4,75 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Δηλαδή σε 4 χρόνια, σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή περίπου όσο κοστίζει η κατασκευή ενός μικρού δικτύου κατοικιών για γιατρούς. Με μία κρίσιμη διαφορά: Το σπίτι μένει, ενώ το επίδομα τελειώνει.

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