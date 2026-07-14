Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό μυστικής πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν – Νέα ένταση στο Ορμούζ

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί με άμεσους βομβαρδισμούς την πυρηνική εγκατάσταση του όρους Pickaxe στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την πιθανό στόχο για επίθεση.

Παρά τις δορυφορικές ενδείξεις για εργασίες, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η εγκατάσταση αφορά ειρηνικές δραστηριότητες, ενώ οι επιθεωρητές της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας δεν έχουν πρόσβαση.

Η εγκατάσταση θεωρείται εξαιρετικά οχυρωμένη, καθώς βρίσκεται σε βάθος έως και 600 μέτρων κάτω από γρανίτη.

Παράλληλα, η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται μετά την αναφορά για πλήγμα σε τάνκερ κατά τη διέλευσή του από το Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη για αθέτηση των συμφωνιών, δηλώνοντας πως η κατάπαυση του πυρός έχει πλέον τερματιστεί.

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Προς γενικευμένη σύρραξη βαίνει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί με βομβαρδισμό μυστικής πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι τάνκερ χτυπήθηκε στο Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενδέχεται σύντομα να δώσει εντολή για επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση του όρους Pickaxe, ενώ προανήγγειλε σφοδρούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς μέσα στις επόμενες δύο ημέρες. «Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε και θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά και αύριο. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που μπορούν να κάνουν γι’ αυτό. Δεν τους έχει απομείνει τίποτα, πέρα από μεγάλα λόγια», δήλωσε ο Τραμπ σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Το «πυρηνικό οχυρό»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε ξανά στο στόχαστρό του το όρος Pickaxe, το επονομαζόμενο απόρρητο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στους τρεις στόχους που είχαν πλήξει οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι. Όταν ρωτήθηκε, αποκάλυψε ότι παρακολουθείται στενά από τις αμερικανικές υπηρεσίες. «Το Pickaxe είναι ένας πιθανός στόχος για ένα πολύ μεγάλο χτύπημα, ακριβώς δίπλα στην κεντρική είσοδο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν έχουν εντοπίσει κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα στην εγκατάσταση.

«Δεν βλέπουμε καμία δραστηριότητα εκεί. Δεν τα πηγαίνουν καλά με το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Πιθανότατα θα δώσουμε ένα χτύπημα στο Pickaxe σχετικά σύντομα», ανέφερε. Δορυφορικές εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα κατέγραψαν πρόσφατες εργασίες και αυξημένη κίνηση οχημάτων στο όρος Pickaxe, όπου βρίσκεται υπόγεια εγκατάσταση λαξευμένη στο εσωτερικό του βουνού, κοντά στην κύρια μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ.

Ο ακριβής σκοπός της εγκατάστασης παραμένει άγνωστος, καθώς επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) δεν έχουν λάβει ποτέ άδεια πρόσβασης. Το όρος Pickaxe, γνωστό στα περσικά ως Kuh-e Kolang, βρίσκεται δίπλα στις βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ και θεωρείται μία από τις πλέον οχυρωμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Διαθέτει δύο υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων, θαμμένα σε τόσο μεγάλο βάθος ώστε, σύμφωνα με ειδικούς, να βρίσκονται πέρα από τις δυνατότητες διάτρησης ακόμη και των ισχυρότερων αμερικανικών βομβών διάτρησης και καταστροφής καταφυγίων (bunker busters).

Σε αντίθεση με παλαιότερες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες, το Pickaxe φαίνεται να έχει σχεδιαστεί με βασικό στόχο την απόκρυψη και την προστασία του από ενδεχόμενες στρατιωτικές επιθέσεις. Σύμφωνα με το Institute for Science and International Security, στην εγκατάσταση καταγράφεται συνεχής δραστηριότητα από τον Απρίλιο, όταν συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Το αμερικανικό ινστιτούτο εκτιμά ότι οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο Pickaxe παραβιάζουν το μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη. Αναλύσεις δορυφορικών εικόνων έχουν δείξει, ακόμα, ότι οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν περίπου το 2020. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι πρόκειται για μονάδα συναρμολόγησης φυγοκεντρητών που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου. Ωστόσο, επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) δεν έχουν λάβει άδεια να πραγματοποιήσουν πλήρη επιθεώρηση των εγκαταστάσεων.

Σε 600 μέτρα βάθος

Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν εκτεταμένες εκσκαφές και την κατασκευή μεγάλου δικτύου υπόγειων σηράγγων, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ο ακριβής σκοπός της εγκατάστασης. Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς, ενώ δυτικές κυβερνήσεις εκφράζουν ανησυχίες για τη θέση, το μέγεθος και τον σχεδιασμό του συγκροτήματος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εγκατάσταση βρίσκεται θαμμένη σε βάθος που φτάνει έως και τα 600 μέτρα κάτω από στρώματα γρανίτη, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο καλά προστατευμένες πυρηνικές υποδομές του Ιράν.

Η κατασκευή σε τόσο μεγάλο βάθος θεωρείται ότι προσφέρει στην Τεχεράνη ένα ιδιαίτερα ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη ευαίσθητων πυρηνικών δραστηριοτήτων, ενώ δυσχεραίνει σημαντικά οποιαδήποτε προσπάθεια καταστροφής της μέσω αεροπορικών επιδρομών. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο απλώς για μια «δοκιμή», η οποία, όπως είπε, δεν είχε ιδιαίτερη αξία, επειδή οι Ιρανοί «είναι ανέντιμοι και δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι εξαρχής αμφισβητούσε την απόφαση της Ουάσιγκτον να προχωρήσει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, αντί να επιδιώξει πρώτα μια συνολική συμφωνία, υπενθυμίζοντας ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει πως η εκεχειρία «έχει τελειώσει». «Δεν τήρησαν ούτε αυτή τη δοκιμή», κατέληξε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του ότι η Τεχεράνη δεν σέβεται τις συμφωνίες που συνάπτει με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, η ένταση στο Ορμούζ παραμένει στα κόκκινα, καθώς ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από πύραυλο ενώ διέσχιζε την περιοχή Λιμάχ του Ομάν, αναφέρει η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO). Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό, δήλωσε η UKMTO.

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