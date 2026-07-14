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14.07.2026 14:03

Έλενα Παπαρίζου: Η συγκινητική στιγμή σε συναυλία με μικρή θαυμάστριά της – «Περπατάει όρθια πλέον» (Video)

14.07.2026 14:03
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Μια μικρή της θαυμάστρια θέλησε να συναντήσει από κοντά η Έλενα Παπαρίζου η οποία διέκοψε για λίγο τη συναυλία της ώστε να την πλησιάσει και να την αγκαλιάσει.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok, η τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή μόλις αντιλήφθηκε τη μικρή Δήμητρα η οποία βρισκόταν στο κοινό, κρατώντας μια ανθοδέσμη και ένα πανό.

«Περπατάει όρθια πλέον και όχι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργεία για να ανέβει από την καρέκλα» είπε η Έλενα η οποία πλησιάζοντας το νεαρό κορίτσι, την αγκάλιασε, λέγοντάς της ότι είναι νικήτρια και πρότυπο για άλλα παιδιά που αγωνίζονται.

«Μπράβο Δήμητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη νικήτρια. Το ξέρεις αυτό ε; Είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Σ’ αγαπώ πολύ» της είπε στη συνέχεια.

Όταν δε, η μικρή της είπε ότι είναι η δύναμή της, η τραγουδίστρια απάντησε συγκινημένη:

«Είμαι εγώ η δύναμή σου; Εσύ είσαι η δική μου η δύναμη. Εσύ είσαι για πολλά άλλα παιδιά. Να το ξέρεις αυτό, Δήμητρά μου» είπε χακτηριστικά, με το κοινό να χειροκροτά ασταμάτητα.

@mimitonarezou Οταν είσαι άνθρωπος με Α κεφαλαίο ❤️🥹 @Helena Paparizou I’m so proud of you ❤️ @dimitra 🩷 #helenapaparizou #paparizoufamily #numberone #alwaysnumberone #summertour2026 ♬ πρωτότυπος ήχος – Mimi Tonarezou

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