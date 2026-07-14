Γιώτα Τσιμπρικίδου: Τρισευτυχισμένη στα πρώτα γενέθλια που γιορτάζει με την κόρη της (Video)

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Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Γιώτα Τσιμπρικίδου η οποία με μια ανάρτησή της στα social media, επισημαίνει ότι αυτά είναι τα πιο ξεχωριστά της ζωής της, καθώς για πρώτη φορά τα περνάει μαζί με την κορούλα της.

Η ραδιοφωνική παραγωγός έκανε λόγο για ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο στη ζωή της, αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό, καθώς τα φετινά της γενέθλια την κάνουν να νιώθει ότι ξαναγεννήθηκε…

«14 Ιουλίου – τα γενέθλια μου! Και φέτος είναι τα πρώτα μου, είναι το δικό μου reborn με την κόρη μας στην αγκαλιά μου… Ευγνώμων για κάθε μάθημα της ζωής μέσα στον χρόνο που αφήνω πίσω μου και δυνατή για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά σήμερα… Σας ευχαριστώ για κάθε μία ευχή ξεχωριστά!!!» έγραψε.

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