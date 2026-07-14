Μουντιάλ 2026: Πώς τα πήγαν οι 13 «Έλληνες» στην διοργάνωση – Πέντε δεν έπαιξαν… λεπτό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με το Μουντιάλ 2026 να είναι πλέον στην τελική του ευθεία, οι «Έλληνες» που αγωνίστηκαν στην διοργάνωση έχουν ολοκληρώσει την παρουσία τους.

Συνολικά 13 παίκτες από το Ελληνικό πρωτάθλημα είχαν ταξιδέψει με τις εθνικές του; ομάδες, αλλά από αυτούς χρόνο συμμετοχής είχαν οι οκτώ, με έναν εξ αυτών ωστόσο να καταγράφει παρουσία… ενός λεπτού.

Τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής είχε ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίστηκε 388 λεπτά με το Μεξικό και κατέγραψε και μία ασιστ.

Ακολούθησαν σε χρόνο συμμετοχής ο Σαμουέλ Μουτουσαμί του Ατρομήτου με 360 λεπτά και ο Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού με 293 λεπτά.

Διαβάστε επίσης

Μουντιάλ 2026: Οι σταρ που έλαμψαν – Γιατί οι προσωπικότητες ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο



Μουντιάλ 2026: Θα… ξυπνήσουν μνήμες στο Αγγλία-Αργεντινή – Οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν με τις εμφανίσεις του 1986!



Μουντιάλ 2026: Οι επτά ομάδες που συμπαθήσαμε – Οι ωραίες ιστορίες πέρα από τους «μεγάλους»