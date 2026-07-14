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14.07.2026 13:07

Μουντιάλ 2026: Πώς τα πήγαν οι 13 «Έλληνες» στην διοργάνωση – Πέντε δεν έπαιξαν… λεπτό

14.07.2026 13:07
sanchez-jorge

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Με το Μουντιάλ 2026 να είναι πλέον στην τελική του ευθεία, οι «Έλληνες» που αγωνίστηκαν στην διοργάνωση έχουν ολοκληρώσει την παρουσία τους.

Συνολικά 13 παίκτες από το Ελληνικό πρωτάθλημα είχαν ταξιδέψει με τις εθνικές του; ομάδες, αλλά από αυτούς χρόνο συμμετοχής είχαν οι οκτώ, με έναν εξ αυτών ωστόσο να καταγράφει παρουσία… ενός λεπτού.

Τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής είχε ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίστηκε 388 λεπτά με το Μεξικό και κατέγραψε και μία ασιστ.

Ακολούθησαν σε χρόνο συμμετοχής ο Σαμουέλ Μουτουσαμί του Ατρομήτου με 360 λεπτά και ο Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού με 293 λεπτά.

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