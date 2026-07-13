Μουντιάλ 2026: Οι επτά ομάδες που συμπαθήσαμε – Οι ωραίες ιστορίες πέρα από τους «μεγάλους»

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Στο τέλος κάθε Μουντιάλ μένουν ασφαλώς ο πρωταθλητής, τα μεγάλα γκολ και οι διάσημοι πρωταγωνιστές. Μένουν όμως και ορισμένες ομάδες που δεν σήκωσαν το τρόπαιο, δεν έφτασαν καν απαραίτητα πολύ μακριά, αλλά κατάφεραν να κερδίσουν κάτι εξίσου δύσκολο: τη συμπάθεια του ουδέτερου θεατή.

Λίγο πριν από τους ημιτελικούς και αφήνοντας στην άκρη Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Αργεντινή, αυτές είναι οι επτά ομάδες που έδωσαν χρώμα, συγκίνηση και την απαραίτητη δόση ποδοσφαιρικής αταξίας στη διοργάνωση.

Νορβηγία – Η ομάδα που ξύπνησε μια ολόκληρη χώρα

Η Νορβηγία δεν ήταν απλώς η ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά. Ήταν η ομάδα που έκανε μια ολόκληρη χώρα να ξαναζήσει ποδοσφαιρικά, στην πρώτη της παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1998.

Με τον Έρλινγκ Χάλααντ να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα –να μετατρέπει τις μισές ευκαιρίες σε γκολ– οι Νορβηγοί απέκλεισαν αρχικά την Ακτή Ελεφαντοστού και κατόπιν προκάλεσαν τον μεγαλύτερο σεισμό της διοργάνωσης: νίκησαν τη Βραζιλία με 2-1 και προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στα προημιτελικά. Ο Χάλααντ πέτυχε και τα δύο γκολ, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές του τουρνουά.

Ακόμη και απέναντι στην Αγγλία, η Νορβηγία προηγήθηκε και λύγισε μόνο στην παράταση με 2-1. Ο προπονητής Στάλε Σολμπάκεν αποχώρησε δακρυσμένος, ενώ στη χώρα είχαν σχεδόν εξαντληθεί οι κόκκινες φανέλες από τον ενθουσιασμό. Δεν πήγε στα ημιτελικά, αλλά έφυγε όρθια και περήφανη.

Πράσινο Ακρωτήρι – Μικρή χώρα, μεγάλη καρδιά

Υπάρχουν ομάδες που πηγαίνουν στο Μουντιάλ για να το κατακτήσουν και άλλες που το κατακτούν απλώς και μόνο επειδή εμφανίστηκαν σε αυτό.

Το Πράσινο Ακρωτήρι ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ένα μικρό νησιωτικό κράτος του Ατλαντικού βρέθηκε για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή και όχι μόνο δεν παρουσιάστηκε φοβισμένο, αλλά έφτασε μέχρι τη φάση των «32».

Εκεί αντιμετώπισε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή και την κοίταξε στα μάτια. Ηττήθηκε με 3-2, όμως ανάγκασε ένα από τα μεγάλα φαβορί να παλέψει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το Πράσινο Ακρωτήρι δεν είχε τα αστέρια, τα χρήματα ή το βάθος των μεγάλων εθνικών ομάδων. Είχε όμως ενθουσιασμό, θάρρος και την αφέλεια εκείνου που δεν έχει τίποτα να χάσει.

Και κάπως έτσι έγινε η ομάδα που πολλοί δεν γνώριζαν καλά πριν από το τουρνουά και κανείς δεν θα ξεχάσει εύκολα μετά από αυτό.

Ιαπωνία – Έφυγε νωρίς, αλλά με το κεφάλι ψηλά

Η Ιαπωνία ήταν από τις ομάδες που αδικήθηκαν από την ίδια τη διαδρομή τους. Έπεσε πάνω στη Βραζιλία ήδη στους «32» και αποκλείστηκε με 2-1, σε έναν αγώνα στον οποίο όχι μόνο αντιστάθηκε, αλλά έκανε τη «σελεσάο» να υποφέρει μέχρι το τέλος.

Οι Ιάπωνες παρουσίασαν για ακόμη μία φορά ποδόσφαιρο με ταχύτητα, πειθαρχία και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση. Δεν κλείστηκαν, δεν έπαιξαν για να χάσουν όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς και δεν αντιμετώπισαν τη Βραζιλία σαν κάποιο απαγορευμένο ποδοσφαιρικό τέρας.

Έπαιξαν για να νικήσουν. Δεν τα κατάφεραν, αλλά έφυγαν με την απογοήτευση μιας ομάδας που ήξερε ότι μπορούσε να πετύχει περισσότερα. Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο για το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει πλέον το ιαπωνικό ποδόσφαιρο.

Μαρόκο – Η επιβεβαίωση ότι το 2022 δεν ήταν πυροτέχνημα

Μετά την ιστορική πορεία μέχρι τα ημιτελικά του 2022, το Μαρόκο ήρθε στη διοργάνωση με ένα δύσκολο φορτίο: να αποδείξει ότι εκείνη η επιτυχία δεν ήταν ένα ευτυχές ατύχημα.

Και το απέδειξε. Οι Μαροκινοί απέκλεισαν την Ολλανδία στα πέναλτι στη φάση των «32» και στη συνέχεια νίκησαν καθαρά τον Καναδά με 3-0, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά.

Εκεί συνάντησαν τη Γαλλία και ηττήθηκαν με 2-0, αλλά η συνολική τους παρουσία επιβεβαίωσε ότι ανήκουν πλέον στις σοβαρές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Οργανωμένοι, αθλητικοί, με παίκτες υψηλού επιπέδου και ένα κοινό που μετέτρεπε κάθε γήπεδο σε μικρή Καζαμπλάνκα, οι Μαροκινοί έδωσαν ξανά ιδιαίτερο χρώμα στη διοργάνωση.

Δεν ήταν πια η έκπληξη. Ήταν μία κανονική, υπολογίσιμη ποδοσφαιρική δύναμη.

Παραγουάη – Η παλιά, καλή τέχνη της επιβίωσης

Η Παραγουάη δεν προσπάθησε να μας πείσει ότι ανακάλυψε ξανά το ποδόσφαιρο. Δεν έφερε επανάσταση στην τακτική, ούτε μάγεψε με ατελείωτες πάσες και περίτεχνους συνδυασμούς.

Έκανε όμως κάτι πολύ πιο παραδοσιακό: έβγαλε από τη διοργάνωση τη Γερμανία.

Στη φάση των «32», οι Παραγουανοί άντεξαν για 120 λεπτά στο 1-1 και επικράτησαν με 4-3 στα πέναλτι, στέλνοντας στο σπίτι μία από τις ιστορικότερες ομάδες του θεσμού.

Στους «16» αποκλείστηκαν δύσκολα από τη Γαλλία με 1-0. Δεν έφτασαν στα προημιτελικά, όμως θύμισαν σε όλους την παλιά λατινοαμερικανική σχολή: σκληρή άμυνα, ατελείωτη υπομονή, ψυχραιμία και μία σχεδόν μεταφυσική άρνηση να παραδοθούν.

Δεν ήταν πάντοτε όμορφοι. Ήταν όμως υπέροχα ενοχλητικοί για κάθε αντίπαλο.

Αίγυπτος – Ομάδα με νεύρο και χωρίς συμπλέγματα

Η Αίγυπτος έφερε στο Μουντιάλ κάτι που συχνά λείπει από τις ομάδες οι οποίες θεωρούνται αουτσάιντερ: την πεποίθηση ότι δεν βρίσκεται εκεί για να συμπληρώνει το πρόγραμμα.

Οι Αιγύπτιοι απέκλεισαν την Αυστραλία στα πέναλτι στη φάση των «32» και κατόπιν δυσκόλεψαν αφάνταστα την Αργεντινή στους «16», χάνοντας με 3-2 σε έναν από τους πιο ανοιχτούς και απολαυστικούς αγώνες της διοργάνωσης.

Δεν φοβήθηκαν την παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν κλείστηκαν μαζικά στην περιοχή τους και δεν αντιμετώπισαν την ήττα ως προκαθορισμένο πεπρωμένο. Έπαιξαν επιθετικά, ρίσκαραν και έκαναν την Αργεντινή να κοιτάζει το ρολόι μέχρι το τέλος.

Μπορεί να έφυγαν στους «16», αλλά έφυγαν ως ομάδα που πρόσθεσε κάτι στο τουρνουά και όχι απλώς ως μία ακόμη συμμετοχή στον διευρυμένο χάρτη των 48 ομάδων.

Ελβετία – Η δύναμη της κανονικότητας

Η Ελβετία δεν διαθέτει τον μεγάλο σταρ που θα κατακτήσει τα πρωτοσέλιδα, ούτε παίζει το ποδόσφαιρο που θα γεννήσει ποιήματα. Διαθέτει όμως κάτι που σε μεγάλες διοργανώσεις αποδεικνύεται συχνά πολύτιμο: σοβαρότητα.

Οι Ελβετοί απέκλεισαν την Αλγερία με 2-0 στους «32» και στη συνέχεια πέρασαν την Κολομβία στα πέναλτι, φτάνοντας στα προημιτελικά. Απέναντι στην Αργεντινή ισοφάρισαν, άντεξαν μέχρι την παράταση και λύγισαν τελικά με 3-1, έχοντας μείνει και με δέκα παίκτες.

Για ακόμη μία διοργάνωση, η Ελβετία απέδειξε ότι μπορεί να μην ενθουσιάζει πάντοτε, αλλά σχεδόν ποτέ δεν απογοητεύει. Είναι η ομάδα που κάνει σωστά τα βασικά, αρνείται να καταρρεύσει και αναγκάζει κάθε αντίπαλο να ιδρώσει για να την αποκλείσει.

Ίσως να μην την ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Όσο όμως προχωρά το τουρνουά, καταλήγεις να τη συμπαθείς για την αξιοπιστία και την αξιοπρέπειά της.

Αυτές οι επτά ομάδες δεν θα βρίσκονται στους ημιτελικούς. Άφησαν όμως πίσω τους στιγμές, ιστορίες και εικόνες που θυμίζουν γιατί ένα Μουντιάλ δεν είναι απλώς μια διοργάνωση των ισχυρών. Είναι και ο χώρος όπου μία μικρή νησιωτική χώρα μπορεί να τρομάξει την παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Νορβηγία να αποκλείσει τη Βραζιλία και η Παραγουάη να στείλει τη Γερμανία σπίτι της.

Γιατί, τελικά, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο εκείνοι που κερδίζουν. Είναι και εκείνοι που μας κάνουν να θέλουμε, έστω για ενενήντα λεπτά, να κερδίσουν.

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