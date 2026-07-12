Wimbledon: Ο Σίνερ διατήρησε τον θρόνο του στο Λονδίνο – Κέρδισε 3-1 σετ τον Ζβέρεφ στον τελικό

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Ο Γιανίκ Σίνερ επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο παγκόσμιο τένις, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Wimbledon.

Ο Ιταλός Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε στον μεγάλο τελικό του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 3-1 σετ (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), υπερασπίστηκε τον τίτλο του στο Λονδίνο και πανηγύρισε το πέμπτο Grand Slam της καριέρας του.

Ο τελικός δικαίωσε τις προσδοκίες, με τον Ζβέρεφ να βάζει πολύ δύσκολα στον κορυφαίο τενίστα του κόσμου. Ο Γερμανός κατέκτησε το πρώτο σετ στο tie-break και έδειξε ικανός να ανατρέψει τα προγνωστικά, όμως ο Σίνερ παρέμεινε ψύχραιμος. Απάντησε με τον ίδιο τρόπο στο δεύτερο σετ, ισοφαρίζοντας σε 1-1, και από εκείνο το σημείο πήρε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, κατακτώντας τα δύο επόμενα σετ με 6-3 και 6-4. Ο Ιταλός μετρά πλέον 14 συνεχόμενες νίκες στο Wimbledon, με συνολικό ρεκόρ 44-3 στην τρέχουσα.

Η κυριαρχία συνεχίζεται

Η νίκη αυτή επιβεβαίωσε την απόλυτη υπεροχή του Σίνερ απέναντι στον Ζβέρεφ. Αν και ο Γερμανός είχε προηγηθεί με 4-1 στις πρώτες μεταξύ τους αναμετρήσεις, ο Ιταλός έχει πλέον μετατρέψει το συγκεκριμένο ζευγάρι σε προσωπική του υπόθεση, φτάνοντας τις 10 διαδοχικές νίκες απέναντι στον αντίπαλό του.

Παράλληλα, έγινε μόλις ο 10ος τενίστας στην Open Era που καταφέρνει να υπερασπιστεί με επιτυχία τον τίτλο του στο Wimbledon, προσθέτοντας ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα του.

Ο Ζβέρεφ έβαλε δύσκολα, αλλά δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή

Ο Ζβέρεφ έφτασε στον τελικό έχοντας αποκτήσει τεράστια αυτοπεποίθηση μετά την κατάκτηση του Roland Garros και έδειξε ότι βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Το ισχυρό του σερβίς λειτούργησε αποτελεσματικά, ενώ στο πρώτο μέρος του αγώνα κατάφερε να πιέσει έντονα τον Σίνερ και να κατακτήσει το πρώτο σετ.

Ωστόσο, ο Ιταλός απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Με σταθερό πρώτο σερβίς, εξαιρετική κίνηση στο γρασίδι και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, ανέτρεψε την κατάσταση και δεν επέτρεψε στον Γερμανό να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον τίτλο.

Ο Νο1 του κόσμου επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του

Ο Σίνερ έφτασε στον τελικό έχοντας πραγματοποιήσει μία εξαιρετική πορεία στο τουρνουά, ενώ στον ημιτελικό είχε εντυπωσιάσει απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Η εικόνα του στον τελικό επιβεβαίωσε ότι παραμένει ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης του Tour αυτή τη στιγμή.

Το πρώτο του σερβίς εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του, το επιθετικό του παιχνίδι είναι πιο ώριμο από ποτέ και η αποτελεσματικότητά του στις μεγάλες στιγμές τον καθιστά σημείο αναφοράς στο σύγχρονο τένις.

Με την επιτυχία αυτή, ο Γιανίκ Σίνερ όχι μόνο διατήρησε τα σκήπτρα στο Wimbledon, αλλά έστειλε ακόμη ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανταγωνιστές του: η κορυφή του παγκόσμιου τένις εξακολουθεί να του ανήκει.

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