Φωτιά στον Ωρωπό – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα», και 4 εναέρια στη μάχη με τις «φλόγες»

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε, στις 4 το μεσημέρι της Κυριακής, σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο Χαλκούτσι Ωρωπού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες καίνε ξερά χόρτα και πουρνάρια.

Πριν από λίγο, όσοι βρίσκονται στα όρια του Δήμου έλαβαν μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

Στην περιοχή Πλατάνια έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τριάντα πέντε πυροσβέστες με 11 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο και επεκτάθηκε σε ελαιόδεντρα, σε σχετική κοντινή απόσταση από κατοικίες.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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