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12.07.2026 17:58

«Κουβά» ο Άγγελος Συρίγος για τα F35 και τη Ρωσία με τους S400 – Όταν οι βεβαιότητες θολώνουν την κρίση

12.07.2026 17:58
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Διεθνολόγος μεν ο Άγγελος Συρίγος αλλά από πολιτική διορατικότητα μηδέν και οι προβλέψεις του εύστοχες σαν τα πέναλτι του Μέσι σε αυτό το Μουντιάλ. Μάλλον το τελευταίο πάθημά του θα είναι καλό να το πάρει ως μάθημα, ώστε να μην εκτίθεται δημοσίως και επίσης να δίνει καλύτερες συμβουλές στην κυβέρνησή του.

Ο βουλευτής της ΝΔ λοιπόν πήρε σβάρνα αυτές τις μέρες τα κανάλια και πλάσαρε τη θεωρία/βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα δώσει την έγκρισή της να πουλήσει η Τουρκία σε άλλο κράτος τους S400, κάτι που είναι όρος για να λάβει η Άγκυρα F35 από τις ΗΠΑ.

Ο Συρίγος λοιπόν δεν περιοριζόταν στο να περιγράψει το πράγματι περίπλοκο σύστημα έγκρισης πώλησης F35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, αλλά το πήγαινε πιο πέρα με το στόμφο κάποιου που το… «ξέρει όλα». Ή, ακόμα χειρότερα, με την επιλογή του «λέω ό,τι ευχάριστο θέλει να ακούσει το κοινό μου».

Εξέφραζε λοιπόν την εκτίμηση ότι η Μόσχα δεν θα συμφωνήσει στην πώληση διότι, λέει, θέλει να ανακυκλώνεται το πρόβλημα αυτό μέσα στο ΝΑΤΟ. Και λίγες ώρες αργότερα, η Τουρκία ανακοίνωνε ότι πουλάει τους S400 έχοντας το ΟΚ από τη Ρωσία. Βέβαια, είμαστε μάλλον σε μία καμπή κρίσιμων διαπραγματεύσεων, καθώς παίζεται τώρα τι αντάλλαγμα θα πάρει η Ρωσία. Αλλά η μετατόπιση, την οποία είχε αποκλείσει κατηγορηματικά ο Συρίγος, έχει γίνει.  

Με τέτοιες στρατηγικές αναλύσεις θα χειριστεί η κυβέρνηση το περίπλοκο διεθνές (και ΝΑΤΟϊκό) πεδίο που διαμορφώνεται;

Ειδικά στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού στο ONE, παρακολουθείστε από το 10.40, που προσπάθησε να σκεφτεί ως… Ρώσος και πήγε κουβά:

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