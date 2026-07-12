Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112, αλλά τέθηκε γρήγορα υπό μερικό έλεγχο

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Φωτιά ξέσπασε στον Άγιο Αθανάσιο, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά καίει ξερά χόρτα, αλλά και απορρίμματα, γεγονός που σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική.
Άμεσα μάλιστα ήχησε το 112 προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι της περιοχής.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και δύο ελικόπτερα και σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, έχοντας καταφέρει να θέσουν υπό μερικό έλεγχο την πυρκαγιά.
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