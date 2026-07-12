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12.07.2026 18:02

Νταής ταξίδεψε από τη Γερμανία για να κακοποιήσει την πρώην σύντροφό του – Στο νοσοκομείο η 25χρονη, συνελήφθη ο δράστης

12.07.2026 18:02
peripoliko_elas_astynomia
φωτογραφία αρχείου

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Ενας 27χρονος κάτοικος Γερμανίας, ταξίδεψε ως τη Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με το cretalive, o δράστης εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας όπου ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, 25 ετών, η οποία έκανε διακοπές με έναν 19χρονο φίλο της.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την κοπέλα σε άσχημη κατάσταση καθώς δεν ήταν σε θέση ούτε να μιλήσει.

Οπως αναφέρουν τα τοπικά, είχε χωρίσει τον πρώην σύντροφό της μετά από έξι χρόνια και σύναψε σχέση με τον 19χρονο, με τον οποίο ήρθε διακοπές. Αν και δεν την είχε ενοχλήσει μέχρι χθες, αυτός φέρεται να είχε εντοπίσει τις κινήσεις της μέσω ενός κοινού mail που είχαν και όταν βρήκε από το διαδίκτυο μία παραγγελία της μέσα το ξενοδοχείο και μπούκαρε στη σουίτα που έμενε, χτυπώντας την με βιαιότητα. 

Ο 19χρονος προσπάθησε μάταια να τον σταματήσει καθώς την άφησε σχεδόν αναίσθητη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα τον 27χρονο και τον συνέλαβαν ενώ ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό.

Πλέον αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κακουργηματική δίωξη και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στις αρχές ότι δεν ήθελε να την χτυπήσει και χρησιμοποίησε ως δικαιολογία ότι η πρώην σύντροφός του και γλίστρισε στον χώρο της πισίνας.

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