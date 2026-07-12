Άργος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών – Αναβαθμίστηκαν σε ανθρωποκτονία οι κατηγορίες για τους αστυνομικούς

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Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του θανάτου του 20χρονου από το Άργος, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία.

Ο θάνατός του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τη χρήση αστυνομικής βίας, με τους δύο αστυνομικούς που τον πυροβόλησαν, να είναι πλέον αντιμέτωποι με ακόμη πιο βαριές ποινές.

Ο θάνατος του 20χρονου οδηγεί σε αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί. Η δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Σφέτσου, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, προσθέτοντας πως, δεδομένης της ιδιαίτερα επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του νεαρού, η επιβίωσή του θα σήμαινε μια εξαιρετικά δύσκολη και μόνιμη δοκιμασία. Σύμφωνα με την ίδια, η κατηγορία πλέον μετατρέπεται σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Βίντεο ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς

Την ίδια στιγμή, νέο ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το STAR προκαλεί έντονο προβληματισμό. Στο υλικό καταγράφονται συνεχόμενοι πυροβολισμοί από δύο αστυνομικούς τη στιγμή που ο νεαρός επιχειρούσε να διαφύγει πεζός, μετά από καταδίωξη του οχήματός του. Παρότι κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλυκες, το βίντεο από κάμερα ασφαλείας γειτονικής επιχείρησης φαίνεται να καταγράφει τουλάχιστον 21 πυροβολισμούς.

Ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, σχολιάζοντας το υλικό, ανέφερε ότι οι βολές ακούγονται σαν να εκτελούνται κατά ριπάς, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εκφοβιστικές, καθώς πρόκειται για διαδοχικά πυρά προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Από την πλευρά της υπεράσπισης των αστυνομικών, ο συνήγορός τους Πέτρος Κουκουλής υποστήριξε ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο τραυματισμός να προκλήθηκε από εξοστρακισμό σφαίρας. Όπως ανέφερε, ακόμη και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είχαν τεθεί ερωτήματα σχετικά με τον ακριβή τρόπο τραυματισμού του 20χρονου, υπογραμμίζοντας ότι τα κρίσιμα αυτά ζητήματα θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη. Οι δύο αστυνομικοί, στις απολογίες τους, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να αφαιρέσουν τη ζωή του νεαρού.

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