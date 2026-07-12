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12.07.2026 08:19

Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο κεφάλι

12.07.2026 08:19
Argos

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Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά την διάρκεια καταδίωξης, τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης.

Ο νεαρός, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, κατέληξε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που τον πυροβόλησαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

«Οι βόλές ήταν προειδοποιητικές»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και επέμειναν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

«Οι βολές ήταν προειδοποιητικές, με σκοπό να τον εκφοβίσουμε και να τον αναγκάσουμε να σταματήσει, ώστε να τον ακινητοποιήσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του, με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος», φέρονται να ανέφεραν.

Από την πλευρά της οικογένειας, η μητέρα του 20χρονου έχει δηλώσει ότι ο γιος της είναι άτομο με αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία. Όπως ανέφερε, ο νεαρός πήρε κρυφά το αυτοκίνητο ενώ εκείνη κοιμόταν, προκειμένου να πάει για μπάνιο, εκτιμώντας ότι δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, επειδή πανικοβλήθηκε, καθώς είχε ξεχάσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησής του.

Ο 20χρονος νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, που εκτυλίχθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Άργους, αναμένεται να διαδραματίσουν τα πορίσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι αστυνομικές Αρχές περισυνέλεξαν από το σημείο 13 κάλυκες, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος του 20χρονου βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο.

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