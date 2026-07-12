Ο Ιούλιος δείχνει το «ζεστό» του πρόσωπο: Η Κυριακή ανάβει το πράσινο φως για παραλία και 38άρια!

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Μετά από αρκετές ημέρες που είχαμε συνηθίσει σε άκρως υποφερτές θερμοκρασίες, το σκηνικό αλλάζει ελαφρώς. Η ζέστη σφίγγει για τα καλά, λειτουργώντας ως το ιδανικό αβαντάζ για όσους ετοιμάζουν βαλίτσες ή βρίσκονται ήδη σε τροχιά καλοκαιρινών διακοπών. Χωρίς ακρότητες και χωρίς ακραίες υπερβολές στον ορίζοντα, ο Ιούλιος μας δείχνει το «ζεστό» του πρόσωπο. Θερμότερες αέριες μάζες έχουν καθίσει πάνω από τη χώρα μας και η ζέστη έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή παντού.

Με τη θερμοκρασία της θάλασσας πλέον στους 26-27 βαθμούς Κελσίου και με τη δροσιά της θαλάσσιας αύρας για συντροφιά, μια κυριακάτικη εξόρμηση στην παραλία είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη! Με παρόμοιες, μάλιστα, συνθήκες αναμένεται να ξεκινήσει και η νέα εβδομάδα.

Το μενού της Κυριακής: Λαμπερός ήλιος και κορύφωση της ζέστης

Ο ήλιος θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν οι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα συννεφιάσει πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά, δίνοντας τοπικές μπόρες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης, κατά μήκος της Πίνδου, καθώς και στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί, μέτριας έντασης, ενώ μέσα στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά τμήματα του πελάγους, αλλά και στην περιοχή της Καρπάθου, το μελτέμι θα είναι πιο ζωηρό, αγγίζοντας τοπικά και τα 7 μποφόρ.

Όσο για τη ζέστη, αύριο φτάνει στην κορύφωσή της! Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, σε κλειστές πεδινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Αττικοβοιωτίας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αργολίδας ο υδράργυρος θα κάνει τοπικά άλμα, αγγίζοντας τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σαφώς πιο δροσερές και υποφερτές θα παραμείνουν οι συνθήκες στα νησιά των Κυκλάδων.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και απόλυτα ηλιόλουστος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ στα ανατολικά του νομού, ενώ στον Σαρωνικό θα στραφούν αργότερα σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από τους 20 έως τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να κρατούν, ως συνήθως, πιο δροσερό χαρακτήρα.

Πηγαίνοντας βορειότερα, στη Θεσσαλονίκη, το σκηνικό θα είναι εξίσου καλοκαιρινό και κυρίως ηλιόλουστο. Οι άνεμοι θα πνέουν αργότερα από νότιες διευθύνσεις στον Θερμαϊκό με μέτρια ένταση. Το θερμόμετρο στην πόλη θα δείξει από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η τάση για τη Δευτέρα και τη νέα εβδομάδα

Τη Δευτέρα το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί, αλλά θα παρουσιάσει μια μικρή κάμψη ως προς την έντασή του.

Η μεσημεριανή αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και θα εντοπίζεται αποκλειστικά και μόνο στα ψηλά ορεινά, την ώρα που το μελτέμι θα συνεχίσει να κάνει κουμάντο στα πελάγη μας. Η συνέχεια της εβδομάδας προμηνύεται εξίσου θερμή και άκρως ιδανική, ιδιαίτερα για όσους σκοπεύετε να περάσετε τις ημέρες σας δίπλα στο κύμα!

Να έχετε μια πανέμορφη Κυριακή, να απολαύσετε τις βουτιές σας και να προσέχετε κάτω από τον ήλιο!

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