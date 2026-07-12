Ημιτελικά Μουντιάλ 2026 Live: Νορβηγία-Αγγλία 0-0 (Α’ Ημίχρονο)

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Ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός του Μουντιάλ, αυτός ανάμεσα στην Αγγλία και την Νορβηγία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι δυο αντίπαλοι βρίσκονται στο 0-0 με το παιχνίδι να βρίσκεται στο πρώτο ημίχρονο.

Διαβάστε εδώ την εξέλιξη του ματς.

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