Ημιτελικά Μουντιάλ 2026 Live: Νορβηγία-Αγγλία 0-0 (Α’ Ημίχρονο)

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Ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός του Μουντιάλ, αυτός ανάμεσα στην Αγγλία και την Νορβηγία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι δυο αντίπαλοι βρίσκονται στο 0-0 με το παιχνίδι να βρίσκεται στο πρώτο ημίχρονο.
Διαβάστε εδώ την εξέλιξη του ματς.
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