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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

12.07.2026 00:08

Ημιτελικά Μουντιάλ 2026 Live: Νορβηγία-Αγγλία 0-0 (Α’ Ημίχρονο)

12.07.2026 00:08
aggliaNorway

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Ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός του Μουντιάλ, αυτός ανάμεσα στην Αγγλία και την Νορβηγία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι δυο αντίπαλοι βρίσκονται στο 0-0 με το παιχνίδι να βρίσκεται στο πρώτο ημίχρονο.

Διαβάστε εδώ την εξέλιξη του ματς.

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