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12.07.2026 00:39

Εύβοια: Νεκρή ανασύρθηκε 68χρονη γυναίκα από παραλία

12.07.2026 00:39
hania-asthenoforo-peripoliko-thalassa

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Νεκρή ανασύρθηκε μια 68χρονη γυναίκα το μεσημέρι του Σαββάτου 11/7 από παραλία της Ερέτριας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, λουόμενοι είδαν τη γυναίκα να επιπλέει στη θάλασσα και άμεσα ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ άμεσα προχώρησαν σε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Η γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Αναμένονται τα ακριβή αίτια θανάτου της από την προβλεπόμενη ιατροδικαστική και προανακριτική διαδικασία, ενώ την υπόθεση διερευνά το αρμόδιο Λιμεναρχείο.

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