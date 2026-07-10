Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και ο Έλληνας σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

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Ένα νέο μέλος πρόκειται να υποδεχτεί η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας, καθώς η πριγκίπισσα Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Τα χαρμόσυνα… μαντάτα μοιράστηκε η βασίλισσα Ράνια, μέσω ανάρτησης στο λογαριασμό της στο Instagram, φέροντας στο φως ένα τρυφερό στιγμιότυπο του ζευγαριού σε έναν κήπο.

Παρόλο που η εικόνα είναι σκοτεινή, η φουσκωμένη κοιλιά της πριγκίπισσας Ιμάν είναι εμφανής μέσα σε ένα μακρύ καλοκαιρινό φόρεμα, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο σύζυγός της και η μικρή τους κόρη Αμίνα που γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025.

«Η παρέα των εγγονών μεγαλώνει και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι για την Iμάν, τον Τζαμίλ και την Aμίνα, που σύντομα θα γίνει η μεγάλη αδερφή!», έγραψε χαρακτηριστικά η βασίλισσα Ράνια στη λεζάντα.

Ο λαμπερός γάμος της πριγκίπισσας Ιμάν με τον ελληνικής καταγωγής χρηματοοικονομικό σύμβουλο είχε πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα στις 12 Μαρτίου 2023 στο Αμμάν. Όπως αναφερόταν και στο βρετανικό περιοδικό Hello!, η νύφη είχε κλέψει τις εντυπώσεις μέσα στο λευκό νυφικό της το οποίο ήταν του οίκου Dior με δαντελένιες λεπτομέρειες και το οποίο είχε συνδυάσει με ένα κομψό πέπλο και μια εντυπωσιακή τιάρα του οίκου Chaumet.

Εκτός από την Ιμάν, η βασίλισσα Ράνια και ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας έχουν αποκτήσει άλλα τρία παιδιά: Τον διάδοχο του θρόνου Χουσεΐν, την πριγκίπισσα Σάλμα και τον πρίγκιπα Χάσεμ.

Σημειώνεται ότι αυτό θα είναι το τρίτο εγγόνι για τη βασιλική οικογένεια, καθώς ο διάδοχος Χουσεΐν έχει μια κόρη, τη μικρή Ιμάν, με τη σύζυγό του, πριγκίπισσα Ράτζουα.

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