Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εάν κάποιος κοιτάξει μόνο τους αριθμούς, ίσως θεωρήσει ότι πρόκειται για ακόμη μία ιστορία ξένων επενδύσεων στην αγορά ακινήτων. Αν όμως τους τοποθετήσει πάνω στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και στις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις, τότε η εικόνα αλλάζει σημαντικά.

Μέσα στην πενταετία 2021-2025, Ισραηλινοί πολίτες αγόρασαν περίπου 3.800 ακίνητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι μόνιμα εγκατεστημένες ισραηλινές οικογένειες υπολογίζονται πλέον σε περίπου 12.000, όταν το 2003 δεν ξεπερνούσαν τις 300.

Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 3.900% μέσα σε δύο δεκαετίες, με τις μεγαλύτερες κοινότητες να αναπτύσσονται στη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο.

Το Cyprus Mail επιβεβαιώνει ότι οι Ισραηλινοί είναι πλέον από τις βασικές εθνικότητες ξένων αγοραστών: Στη Λάρνακα αγόρασαν 850 ακίνητα, στη Λεμεσό 571 και στην Πάφο 683, σε πρόσφατη καταγραφή. Σε άλλη ανάλυση, με στοιχεία κυβέρνησης, εμφανίζονται στην 4η θέση αγορών στη Λεμεσό και στην Πάφο.

Για τους περισσότερους, η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία. Αποτελεί μέρος μιας βαθύτερης στρατηγικής και κοινωνικής μετατόπισης που εξελίσσεται εδώ και χρόνια.

Το i24 News το λέει σχεδόν καθαρά: η Κύπρος δεν είναι απλώς προορισμός διακοπών, αλλά «πολιτικό βάθος» και καταφύγιο για Ισραηλινούς. Αντίστοιχα, σε ανάλυση στους Times of Israel η Κύπρος περιγράφεται ως «κοντινός, αξιόπιστος, ευρωπαίος εταίρος» που προσφέρει στο Ισραήλ εγγύτητα, χωρίς απόλυτη εξάρτηση. Η Μεγαλόνησος δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ένας αγαπημένος τουριστικός προορισμός, αλλά ως ένας ασφαλής ευρωπαϊκός χώρος, στον οποίο μπορεί κανείς να ζήσει, να επενδύσει, να μεταφέρει την οικογένειά του ή ακόμη και την επιχείρησή του. Κάπως σαν… «πίσω αυλή» του Ισραήλ.

Είναι ενδεικτικό ότι η «προτίμηση» εκτινάσσει και την τουριστική κίνηση: Σύμφωνα με την ισραηλινή Calcalist, περίπου 590.000 Ισραηλινοί ταξίδεψαν στην Κύπρο το 2025, αύξηση 39% από το 2024.

Γιατί επιλέγουν την Κύπρο

Οι λόγοι είναι πολλοί και αλληλοσυμπληρώνονται. Η απόσταση από το Ισραήλ είναι ελάχιστη, με τις πτήσεις να διαρκούν περίπου σαράντα έως πενήντα λεπτά. Η Κύπρος αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέρει μεγαλύτερη πολιτική και θεσμική σταθερότητα, ενώ για αρκετές περιοχές εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά χαμηλότερο κόστος αγοράς κατοικίας σε σχέση με το Τελ Αβίβ ή άλλες μεγάλες ισραηλινές πόλεις.

Η κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και η γενικότερη αστάθεια στη Μέση Ανατολή επιτάχυναν ακόμη περισσότερο αυτή την τάση. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης με το Ιράν, χιλιάδες Ισραηλινοί βρέθηκαν στην Κύπρο, η οποία λειτούργησε για ακόμη μία φορά ως η πλησιέστερη ασφαλής ευρωπαϊκή πύλη προς το Ισραήλ.

Δεν πρόκειται μόνο για κατοικίες. Σε αρκετές περιοχές δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις ισραηλινών συμφερόντων, εκπαιδευτικές δομές, συναγωγές και κοινότητες με μόνιμη παρουσία.

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είχε προειδοποιήσει ήδη από πέρυσι ότι «χτίζονται σιωνιστικά σχολεία, χτίζονται συναγωγές» και εξέφρασε την ανησυχία του ότι διαμορφώνονται οικιστικές ζώνες που λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά για Ισραηλινούς κατοίκους.

Μία νέα πραγματικότητα για την κυπριακή οικονομία

Για την κυπριακή οικονομία, η εισροή κεφαλαίων αποτελεί αναμφίβολα σημαντική εξέλιξη.

Η αγορά ακινήτων αποκτά νέα δυναμική, ενισχύεται η οικοδομική δραστηριότητα, αυξάνονται οι επενδύσεις και δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές συνεργασίες. Παράλληλα, η στρατηγική συνεργασία Λευκωσίας και Τελ Αβίβ έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, όμως, αυξάνονται και οι προβληματισμοί.

Σε αρκετές περιοχές της Λεμεσού και της Πάφου οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί, δυσκολεύοντας ολοένα περισσότερο τους Κύπριους να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Παράλληλα, διατυπώνονται ανησυχίες ότι δημιουργούνται κοινότητες με περιορισμένη κοινωνική ενσωμάτωση, οι οποίες λειτουργούν με δικές τους εκπαιδευτικές, θρησκευτικές και επιχειρηματικές δομές.

Το μεγάλο ερώτημα για το μέλλον της Κύπρου

Το σημαντικότερο ερώτημα, ωστόσο, ίσως βρίσκεται αλλού. Εάν η σημερινή τάση συνεχιστεί για αρκετά ακόμη χρόνια, η ισραηλινή παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούν ότι, με τους σημερινούς ρυθμούς, ο αριθμός των μόνιμων Ισραηλινών κατοίκων θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Αυτό ανοίγει αναπόφευκτα μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την αγορά ακινήτων.

Με δύο πτυχές:

Πρώτη πτυχή, η εξωτερική πολιτική, το διεθνές στίγμα και η στάση της Λευκωσίας στα γεωστρατηγικά ζητήματα της περιοχής: Η κυπριακή κυβέρνηση επηρεάζεται όλο και περισσότερο από εκείνη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συχνά ταυτίζεται μαζί της και πάντως θεωρείται από πολλούς πως ανήκει στη σφαίρα επιρροής του Τελ Αβίβ.

Πέρα από τη μετατόπιση σε έναν άξονα, που μοιάζει (και είναι) εχθρικός προς ένα μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου με τον οποίο υπήρχαν παραδοσιακοί δεσμοί φιλίας, αυτό το σκηνικό μοιάζει παρακινδυνευμένο, ειδικά σε ένα κόσμο που οι ισορροπίες αλλάζουν με ταχύτητα και ενδεχομένως σε μία επόμενη φάση ο Νετανιάχου και το καθεστώς του «αδειαστούν» από τις μεγάλες δυνάμεις της Δύσης με σκληρό τρόπο.

Η δεύτερη πτυχή είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει ένα κράτος του οποίου το βασικό εθνικό ζήτημα είναι η επανένωση του νησιού μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος.

Κάθε σημαντική και μόνιμη δημογραφική μεταβολή στις ελεύθερες περιοχές επηρεάζει αντικειμενικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα αναζητηθεί οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική λύση.

Στον κυπριακό δημόσιο διάλογο διατυπώνεται ήδη ο προβληματισμός ότι, εάν οι μόνιμοι Ισραηλινοί κάτοικοι αυξηθούν τις επόμενες δεκαετίες σε δεκάδες χιλιάδες –για παράδειγμα της τάξης των 50.000 ανθρώπων–, θα προκύψουν νέα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δεδομένα. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η συζήτηση για την επανένωση του νησιού δεν θα αφορά μόνο τις σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη και μια νέα, πολυπληθέστερη μόνιμη κοινότητα με δικά της συμφέροντα, επενδύσεις και παρουσία.

Δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι μια λύση θα καταστεί αδύνατη. Σημαίνει όμως ότι όσο παγιώνονται νέα δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα, τόσο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία γίνεται πιο σύνθετο και πιο απαιτητικό.

Ίσως, τελικά, αυτός να είναι ο πραγματικός λόγος που η αυξανόμενη ισραηλινή παρουσία στην Κύπρο προκαλεί τόσο έντονη συζήτηση. Δεν αφορά μόνο τα ακίνητα, ούτε μόνο τις επενδύσεις. Αφορά το πώς διαμορφώνεται σταδιακά η φυσιογνωμία της Μεγαλονήσου και κατά πόσο οι εξελίξεις αυτές θα επηρεάσουν τις ισορροπίες ενός νησιού που, μισό αιώνα μετά το 1974, εξακολουθεί να αναζητά έναν δρόμο προς την επανένωση.

Διαβάστε επίσης

Λίμνη Κόμο: Πρόστιμα έως 200 ευρώ σε όσους κυκλοφορούν με μαγιό σε χωριό της περιοχής

Νέα ηχηρή απάντηση της Δανίας στον Τραμπ: Η Γροιλανδία δεν πωλείται

Ρούτε: Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες – Τεχεράνη: Οι Αμερικανοί παραβίασαν τη συμφωνία