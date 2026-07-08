Νέα ηχηρή απάντηση της Δανίας στον Τραμπ: Η Γροιλανδία δεν πωλείται

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«Προφανώς η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση», ξεκαθάρισε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
Κατά την άφιξή της στη σύνοδο, η Δανή πρωθυπουργός σχολίασε τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος επανέλαβε την Τρίτη ότι το αυτόνομο έδαφος της Δανίας θα έπρεπε να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και ο Τραμπ απέφυγε τις απειλές που είχε διατυπώσει στις αρχές του έτους, η Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε τη θέση των ΗΠΑ «δυστυχώς πολύ καθαρή», τονίζοντας ωστόσο ότι εξίσου ξεκάθαρη και αμετακίνητη παραμένει και η στάση της Κοπεγχάγης.
Η Φρεντέρικσεν κάλεσε όλους τους συμμάχους να επιδείξουν τον απαραίτητο σεβασμό, επισημαίνοντας τα εξής:
Η πρωθυπουργός της Δανίας αναφέρθηκε και στο Άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, το οποίο προβλέπει την αμοιβαία άμυνα των μελών σε περίπτωση επίθεσης, χαρακτηρίζοντάς το ως την απόλυτη «εξασφάλιση» για τους συμμάχους.
Παρά τη συχνή αμφισβήτηση της εμβέλειας του άρθρου από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, η ίδια σημείωσε ότι δεν άκουσε κάποια δήλωση που να δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι προσηλωμένες στον σεβασμό του.
«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπισθούμε κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου του δικού μας εδάφους… Φυσικά θα υπερασπισθούμε το βασίλειο της Δανίας», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι ο λόγος ίδρυσης της Συμμαχίας πριν από πολλά χρόνια ήταν ακριβώς η αλληλεγγύη και η κοινή στάση σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος δεχθεί απειλή.
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