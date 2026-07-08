Νέα ηχηρή απάντηση της Δανίας στον Τραμπ: Η Γροιλανδία δεν πωλείται

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Προφανώς η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση», ξεκαθάρισε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το παρασκήνιο της κόντρας

Κατά την άφιξή της στη σύνοδο, η Δανή πρωθυπουργός σχολίασε τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος επανέλαβε την Τρίτη ότι το αυτόνομο έδαφος της Δανίας θα έπρεπε να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και ο Τραμπ απέφυγε τις απειλές που είχε διατυπώσει στις αρχές του έτους, η Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε τη θέση των ΗΠΑ «δυστυχώς πολύ καθαρή», τονίζοντας ωστόσο ότι εξίσου ξεκάθαρη και αμετακίνητη παραμένει και η στάση της Κοπεγχάγης.

Αυτοδιάθεση και κυριαρχία

Η Φρεντέρικσεν κάλεσε όλους τους συμμάχους να επιδείξουν τον απαραίτητο σεβασμό, επισημαίνοντας τα εξής:

Δικαίωμα στην αυτοδιάθεση: Απαιτείται ο σεβασμός του δικαιώματος των Γροιλανδών να αποφασίζουν για το μέλλον τους.

Απαιτείται ο σεβασμός του δικαιώματος των Γροιλανδών να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Εδαφική ακεραιότητα: Η Δανία είναι ένα κυρίαρχο κράτος και η κυριαρχία της πρέπει να είναι σεβαστή από όλους.

Η «εγγύηση» του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ

Η πρωθυπουργός της Δανίας αναφέρθηκε και στο Άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, το οποίο προβλέπει την αμοιβαία άμυνα των μελών σε περίπτωση επίθεσης, χαρακτηρίζοντάς το ως την απόλυτη «εξασφάλιση» για τους συμμάχους.

Παρά τη συχνή αμφισβήτηση της εμβέλειας του άρθρου από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, η ίδια σημείωσε ότι δεν άκουσε κάποια δήλωση που να δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι προσηλωμένες στον σεβασμό του.

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπισθούμε κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου του δικού μας εδάφους… Φυσικά θα υπερασπισθούμε το βασίλειο της Δανίας», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι ο λόγος ίδρυσης της Συμμαχίας πριν από πολλά χρόνια ήταν ακριβώς η αλληλεγγύη και η κοινή στάση σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος δεχθεί απειλή.

Διαβάστε επίσης

Ρούτε: Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες – Τεχεράνη: Οι Αμερικανοί παραβίασαν τη συμφωνία

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: «Μην παίζεις μαζί μας» – Σκληρό μήνυμα Ρούτε στον Πούτιν

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ