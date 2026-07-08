Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Χριστούγεννα 2016 και η Αθηνά Ωνάση βρίσκεται στο σπίτι των φίλων της Ίαν και Εντουίνας Τόπς στην Ολλανδία. Είναι τα πρώτα της Χριστούγεννα που τα περνά μόνη της καθισμένη στο τζάκι με ένα ποτήρι σαμπάνια Veuve Cliquot -από την ίδια που είχε σερβιριστεί στον γάμο της με τον Αλβάρο, τον Δεκέμβριο του 2005 στο Σάο Πάολο- σχεδιάζοντας τις επόμενες κινήσεις της. Έχει ήδη χωρίσει από τον Αλβάρο και βρίσκει παρηγοριά σε αυτούς τους φίλους με τους οποίους σήμερα είναι άσπονδοι εχθροί.

Για χρόνια η Αθηνά Ωνάση αντί να επενδύει στην εικόνα της, επέλεξε να επενδύσει στον κόσμο που αγαπούσε περισσότερο, τα άλογα και τους ιππικούς αγώνες. Εκεί γνώρισε ανθρώπους που έμελλε να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή και στις επιχειρηματικές της αποφάσεις. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Ίαν Τόπς , ο άνθρωπος που για πολλά χρόνια θεωρούνταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες, φίλους και συμβούλους της στον χώρο των αλόγων και ο οποίος σήμερα βρίσκεται απέναντί της σε μια πολυεπίπεδη εταιρική και δικαστική διαμάχη.

Ο Ίαν Τοπς δεν είναι απλώς ένας ακόμη επιχειρηματίας της ιππασίας. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που ανέδειξε ποτέ το άθλημα. Πρώην κορυφαίος αναβάτης, μέλος της χρυσής ολυμπιακής ομάδας της Ολλανδίας στους Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992 και μετέπειτα προπονητής και επιχειρηματίας, κατάφερε να μεταμορφώσει την υπερπήδηση εμποδίων από ένα άθλημα περιορισμένης εμπορικής απήχησης σε ένα διεθνές προϊόν υψηλής οικονομικής αξίας. Δημιούργησε το Global Champions Tour και αργότερα το Global Champions League, διοργανώσεις που φιλοξενούνται κάθε χρόνο σε μερικές από τις πιο ακριβές και προβεβλημένες τοποθεσίες του κόσμου, από το Παρίσι και το Μονακό μέχρι τη Ντόχα, το Μεξικό, το Λονδίνο, τη Σαγκάη και την Πράγα.

Η επιχειρηματική «καρδιά» αυτής της αυτοκρατορίας είναι η JT Sports. Η εταιρεία διαχειρίζεται τις διεθνείς διοργανώσεις, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις χορηγίες, τα εμπορικά δικαιώματα και συνολικά την παγκόσμια ανάπτυξη του θεσμού. Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες εταιρείες της διεθνούς ιππασίας, προσελκύοντας κορυφαίους αναβάτες, πολυεθνικές και σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια.

Η Αθηνά Ωνάση δεν γνώρισε τον Ίαν Τοπς μέσα από μια τυπική επιχειρηματική διαδικασία. Η σχέση τους χτίστηκε σταδιακά, μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, στα διεθνή Grand Prix και στις μεγαλύτερες διοργανώσεις υπερπήδησης εμποδίων. Ο Τοπς διέθετε βαθιά γνώση της αγοράς των κορυφαίων αγωνιστικών ίππων και σημαντικές διασυνδέσεις με εκτροφείς, ιδιοκτήτες και επαγγελματίες του χώρου. Η Ωνάση, που είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της στην ιππασία, τον εμπιστευόταν για ζητήματα που αφορούσαν όχι μόνο τους αγώνες αλλά και τις επενδύσεις της στο άθλημα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως μετά το ατύχημα που είχε στη Γενεύη το 2016 το αγαπημένο της άλογο Camille Z, στο οποίο αργότερα έκανε ευθανασία, η Αθηνά Ωνάση, έψαχνε να βρει ένα κορυφαίο άλογο. Για το λόγο αυτό επισκέφθηκε την Ιρλανδία μαζί με τον Ίαν και την Εντουίνα Τοπς. Εκεί λοιπόν βρήκε το άλογο το οποίο είχε το όνομα Going Global και η Αθηνά το αγόρασε από τον Καναδό Λι Κρούγκερ.

Σύμφωνα λοιπόν με ξένα δημοσιεύματα οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν ακόμη και στην απόκτηση αλόγων ιδιαίτερα υψηλής αξίας. Σε έναν χώρο όπου πολλές συμφωνίες πραγματοποιούνται μακριά από τη δημοσιότητα και στηρίζονται κυρίως στην προσωπική αξιοπιστία των εμπλεκομένων, η συνεργασία αυτή θεωρούνταν ένδειξη ιδιαίτερα στενής επαγγελματικής σχέσης. Δεν ήταν λίγοι όσοι αντιμετώπιζαν τον Ίαν Τοπς ως έναν από τους ανθρώπους που είχαν τη μεγαλύτερη επιρροή στις επιχειρηματικές κινήσεις της Αθηνάς Ωνάση στον χώρο της ιππασίας.

Η εξαγορά 25% της JT Sports

Η σχέση αυτή κορυφώθηκε το 2022 με μια συμφωνία που προκάλεσε αίσθηση στον διεθνή επιχειρηματικό κόσμο του αθλήματος. Μέσω της επενδυτικής εταιρείας Corvallis, η Αθηνά Ωνάση απέκτησε το 25% της JT Sports. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αργότερα ενώπιον της ολλανδικής Δικαιοσύνης, το τίμημα ανήλθε στα 63 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την έναν από τους σημαντικότερους μετόχους μειοψηφίας της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη επένδυση δεν αντιμετωπίστηκε ως μια απλή αγορά μετοχών. Για πολλούς αναλυτές του χώρου αποτέλεσε ψήφο εμπιστοσύνης προς τον Τοπς και το επιχειρηματικό του μοντέλο. Η JT Sports βρισκόταν ήδη σε τροχιά διεθνούς ανάπτυξης, με αγώνες σε τρεις ηπείρους, ισχυρές εμπορικές συμφωνίες και μια εικόνα συνεχούς επέκτασης. Η είσοδος της Αθηνάς Ωνάση στο μετοχικό κεφάλαιο ερμηνεύθηκε ως επιβεβαίωση ότι ένας από τους πιο δυνατούς επενδυτές του χώρου πίστευε στις προοπτικές της εταιρείας.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν αργότερα στη δικαστική διαμάχη, οι προβλέψεις που παρουσιάζονταν στους επενδυτές έκαναν λόγο για σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων από το 2023 και μετά. Η προσδοκία ήταν ότι η διεθνής ανάπτυξη του Global Champions Tour, η αύξηση των εμπορικών συνεργασιών και η διεύρυνση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων θα οδηγούσαν σε ακόμη υψηλότερη κερδοφορία. Για την Αθηνά Ωνάση, η επένδυση των 63 εκατομμυρίων ευρώ δεν αποτελούσε απλώς οικονομική τοποθέτηση, αλλά συμμετοχή στη μελλοντική ανάπτυξη του κορυφαίου εμπορικού οργανισμού της διεθνούς υπερπήδησης εμποδίων.

Η σύγκρουση

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν άργησε να αλλάξει. Μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, η πλευρά της Ωνάση άρχισε να εκφράζει έντονες ανησυχίες για την πληροφόρηση που λάμβανε ως μέτοχος της εταιρείας. Οι πρώτες αμφιβολίες για την οικονομική πορεία της JT Sports εξελίχθηκαν σταδιακά σε βαθιά κρίση εμπιστοσύνης. Εκεί όπου μέχρι πρόσφατα υπήρχε στενή συνεργασία και κοινό επιχειρηματικό όραμα, άρχισε να διαμορφώνεται ένα σκηνικό σύγκρουσης που θα οδηγούσε τελικά τις δύο πλευρές στις αίθουσες της ολλανδικής Δικαιοσύνης.

Η κρίση εμπιστοσύνης που άρχισε να διαμορφώνεται μετά την είσοδο της Αθηνάς Ωνάση στο μετοχικό κεφάλαιο της JT Sports δεν άργησε να μετατραπεί σε ανοιχτή εταιρική σύγκρουση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Ondernemingskamer, του ειδικού τμήματος του Εφετείου του Άμστερνταμ που εξετάζει υποθέσεις εταιρικής διακυβέρνησης, η πλευρά της Ωνάση υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός πως είχε επενδύσει 63 εκατομμύρια ευρώ αποκτώντας το 25% της εταιρείας, δεν διέθετε την ενημέρωση που αντιστοιχεί σε έναν τόσο σημαντικό μέτοχο.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρέθηκε η πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της JT Sports. Η Ωνάση φέρεται να ζήτησε λεπτομερή ενημέρωση για την οικονομική πορεία της εταιρείας, τις ταμειακές ροές, τις προβλέψεις, τις εμπορικές συμφωνίες και τον τρόπο λήψης κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων. Η θέση της ήταν ότι οι πληροφορίες που λάμβανε ήταν ελλιπείς και δεν της επέτρεπαν να αξιολογήσει με σαφήνεια την πραγματική κατάσταση της επένδυσής της.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήρθαν στο φως οικονομικά στοιχεία που, σύμφωνα με την πλευρά της Ωνάση, διέφεραν σημαντικά από τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας του 2022. Ενώ οι επιχειρηματικές προβλέψεις έκαναν λόγο για αισθητή ενίσχυση της κερδοφορίας από το 2023, τα αποτελέσματα που ακολούθησαν δεν επιβεβαίωσαν αυτές τις εκτιμήσεις. Αντίθετα, η εταιρεία εμφάνισε ζημιογόνα αποτελέσματα, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό ως προς την πραγματική οικονομική της εικόνα.

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδείχθηκε ήταν η ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης της εταιρείας. Κατά την διάρκεια της δικαστικής διαμάχης αποκαλύφθηκε ότι η JT Sports αντιμετώπιζε ανάγκες ρευστότητας, οι οποίες καλύπτονταν μέσω οικονομικής ενίσχυσης που παρείχε ο ίδιος ο Ίαν Τόπς. Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιήθηκε από τις δύο πλευρές με διαφορετική επιχειρηματολογία. Η πλευρά του Τοπς υποστήριξε ότι η χρηματοδότηση αποδείκνυε τη δέσμευσή του να στηρίξει την εταιρεία σε μια δύσκολη περίοδο. Αντίθετα, η πλευρά της Ωνάση θεώρησε ότι επιβεβαίωνε πως η οικονομική κατάσταση της JT Sports διέφερε από την εικόνα που είχε αρχικά παρουσιαστεί στους επενδυτές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα της αποτίμησης της επένδυσης. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε σαφές ότι ακόμη και οι δύο αντίδικες πλευρές αναγνώριζαν πως η αξία του ποσοστού της Αθηνάς Ωνάση είχε μειωθεί σε σχέση με τα 63 εκατομμύρια ευρώ που είχε καταβάλει για την εξαγορά του. Αν και δεν παρουσιάστηκε δημόσια συγκεκριμένη νέα αποτίμηση, η παραδοχή ότι η συμμετοχή είχε απολέσει μέρος της αξίας της αποτέλεσε έναν από τους βασικούς άξονες της αντιπαράθεσης. Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν και οι αμοιβές του Ίαν Τοπς από την JT Sports. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, υπήρχε συμφωνία που προέβλεπε ετήσια καταβολή περίπου 300.000 ευρώ για έξοδα και υπηρεσίες. Η πλευρά της Ωνάση αμφισβήτησε τον τρόπο εφαρμογής της συγκεκριμένης συμφωνίας και ζήτησε μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις σχετικές πληρωμές, ενώ η άλλη πλευρά υποστήριξε ότι όλα είχαν εγκριθεί σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν έγινε γνωστό ότι η Αθηνά Ωνάση επιχείρησε να αποεπενδύσει. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, η επενδυτική εταιρεία Bluestone Capital εξέτασε σοβαρά το ενδεχόμενο αγοράς του 25% της JT Sports. Ωστόσο, η συμφωνία δεν προχώρησε. Η πλευρά της Ωνάση υποστήριξε ότι ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δεν μπόρεσε να αποκτήσει επαρκή πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ώστε να ολοκληρώσει τον απαιτούμενο οικονομικό και νομικό έλεγχο πριν από μια επένδυση τέτοιου μεγέθους. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία σταμάτησε και η Ωνάση παρέμεινε μέτοχος της JT Sports.

Παράλληλα, στη διαμάχη προστέθηκε και ένα ακόμη μέτωπο. Η Ωνάση υποστήριξε ότι πρώην δικηγόρος της ανέλαβε στη συνέχεια θέση company secretary στην JT Sports, γεγονός που, κατά την άποψή της, δημιουργούσε σύγκρουση συμφερόντων και εγείρει ερωτήματα για τη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών. Η πλευρά του Ίαν Τοπς απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και ότι όλες οι διαδικασίες ήταν απολύτως σύννομες.

Η ένταση της αντιπαράθεσης ήταν τέτοια ώστε η Ωνάση ζήτησε από το δικαστήριο να διατάξει ευρύτερη διερεύνηση της λειτουργίας της JT Sports και να εξετάσει πρόσωπα που συμμετείχαν στο εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας, θεωρώντας ότι θα μπορούσαν να ρίξουν φως στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονταν κρίσιμες αποφάσεις για τη διοίκηση και τα οικονομικά της.

Παρά τις εκατέρωθεν αιτιάσεις, πριν από λίγες ημέρες το ολλανδικό δικαστήριο επέλεξε να μην προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστική κρίση επί των καταγγελιών. Αντίθετα, έκρινε ότι πριν από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση υπήρχε περιθώριο για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Έτσι, πρότεινε στις δύο πλευρές να συμμετάσχουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης, πρόταση που έγινε αποδεκτή τόσο από την Αθηνά Ωνάση όσο και από τον Ίαν Τοπς. Με τον τρόπο αυτό η δικαστική διαδικασία «πάγωσε» προσωρινά, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο είτε μιας συμφωνίας είτε της επιστροφής της υπόθεσης στις δικαστικές αίθουσες, εφόσον η διαμεσολάβηση δεν αποδώσει αποτέλεσμα.

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