Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας – Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

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Ένας βουλευτής των Εργατικών κάλεσε τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αναστείλει την τιμωρία του παίκτη της Αγγλίας, Τζάρελ Κουάνσα, και να του επιτρέψει να αγωνιστεί εναντίον του Βελγίου, αφού ο αμυντικός της Αγγλίας έλαβε κόκκινη κάρτα στον αγώνα της Κυριακής εναντίον του Μεξικού.
«Ενώ πιστεύω ότι ήταν σωστό για τον Τζάρελ Κουάνσα να λάβει αυτή την κόκκινη κάρτα και ότι οι κανόνες διαιτησίας πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια, πιστεύω ότι θα ήταν σωστό να καθυστερήσει η τιμωρία του μέχρι μετά την ολοκλήρωση αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου», έγραψε ο Νόα Λο σε επιστολή του προς τον Ινφαντίνο.
Ο Λο επικαλέστηκε την αμφιλεγόμενη απόφαση της FIFA να άρει την τιμωρία του Φόλαριν Μπαλογκάν, ο οποίος έλαβε κόκκινη κάρτα στον αγώνα εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ινφαντίνο να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα και να επιτρέψει στον Μπαλογκάν να αγωνιστεί στον αγώνα της Δευτέρας.
«Η ακεραιότητα οποιουδήποτε μεγάλου διεθνούς τουρνουά εξαρτάται όχι μόνο από την τήρηση των κανόνων από τους παίκτες και τους αξιωματούχους, αλλά και από την ισότιμη εφαρμογή αυτών των κανόνων σε όλα τα συμμετέχοντα έθνη. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε μια κατάσταση στην οποία ένας παίκτης επωφελείται από μια καθυστερημένη αποβολή ενώ ένας άλλος, σε ουσιαστικά παρόμοιες συνθήκες, δεν επωφελείται», δήλωσε ο Λο.
«Σε μια εποχή που το πολυμερές μας σύστημα και η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες απειλούνται, σας προτρέπω να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα με τη μέγιστη σοβαρότητα».
Η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε στον επιθετικό Μικαέλ Ολίσε για μια αντιπαράθεση με τον μέσο της Παραγουάης, Ματίας Γκαλάρσα, κατά τη διάρκεια αγώνα της φάσης των «16» το Σάββατο (4/7), σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic τη Δευτέρα (5/7).
Ο Ολίσε τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα έπειτα από μια έντονη φάση, η οποία κατέληξε με τον Γκαλάρσα να πέφτει στο έδαφος κρατώντας το πρόσωπό του. Οι τηλεοπτικές επαναλήψεις έδειξαν ότι ο Ολίσε τράβηξε τη φανέλα του αντιπάλου του, χωρίς όμως να υπάρξει επαφή στο πρόσωπο.
Η Γαλλία πρόκειται να αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε προημιτελικό αγώνα την Πέμπτη (9/7) στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης. Αν ο Ολίσε δεχθεί ακόμη μία κίτρινη κάρτα σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον ημιτελικό της επόμενης εβδομάδας, εφόσον η Γαλλία προκριθεί.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταθέσει επιτυχημένη έφεση για την κόκκινη κάρτα που είχε δοθεί στον επιθετικό Φόλαριν Μπάλογκουν σε αγώνα της φάσης των «32» απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη την Τετάρτη (1/7). Η αμφιλεγόμενη απόφαση της FIFA επέτρεψε στον Μπάλογκουν να αγωνιστεί για τις ΗΠΑ στον αγώνα της φάσης των «16» απέναντι στο Βέλγιο τη Δευτέρα (5/7).
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απόφαση της Γαλλίας να ασκήσει έφεση για την κίτρινη κάρτα του Ολίσε δεν επηρεάστηκε από την επιτυχημένη έφεση των Ηνωμένων Πολιτειών στην υπόθεση Μπάλογκαν.
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