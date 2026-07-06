Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας – Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ένας βουλευτής των Εργατικών κάλεσε τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αναστείλει την τιμωρία του παίκτη της Αγγλίας, Τζάρελ Κουάνσα, και να του επιτρέψει να αγωνιστεί εναντίον του Βελγίου, αφού ο αμυντικός της Αγγλίας έλαβε κόκκινη κάρτα στον αγώνα της Κυριακής εναντίον του Μεξικού.

«Ενώ πιστεύω ότι ήταν σωστό για τον Τζάρελ Κουάνσα να λάβει αυτή την κόκκινη κάρτα και ότι οι κανόνες διαιτησίας πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια, πιστεύω ότι θα ήταν σωστό να καθυστερήσει η τιμωρία του μέχρι μετά την ολοκλήρωση αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου», έγραψε ο Νόα Λο σε επιστολή του προς τον Ινφαντίνο.

Ο Λο επικαλέστηκε την αμφιλεγόμενη απόφαση της FIFA να άρει την τιμωρία του Φόλαριν Μπαλογκάν, ο οποίος έλαβε κόκκινη κάρτα στον αγώνα εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ινφαντίνο να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα και να επιτρέψει στον Μπαλογκάν να αγωνιστεί στον αγώνα της Δευτέρας.

«Η ακεραιότητα οποιουδήποτε μεγάλου διεθνούς τουρνουά εξαρτάται όχι μόνο από την τήρηση των κανόνων από τους παίκτες και τους αξιωματούχους, αλλά και από την ισότιμη εφαρμογή αυτών των κανόνων σε όλα τα συμμετέχοντα έθνη. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε μια κατάσταση στην οποία ένας παίκτης επωφελείται από μια καθυστερημένη αποβολή ενώ ένας άλλος, σε ουσιαστικά παρόμοιες συνθήκες, δεν επωφελείται», δήλωσε ο Λο.

«Σε μια εποχή που το πολυμερές μας σύστημα και η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες απειλούνται, σας προτρέπω να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα με τη μέγιστη σοβαρότητα».

Έφεση της Γαλλίας

Η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε στον επιθετικό Μικαέλ Ολίσε για μια αντιπαράθεση με τον μέσο της Παραγουάης, Ματίας Γκαλάρσα, κατά τη διάρκεια αγώνα της φάσης των «16» το Σάββατο (4/7), σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic τη Δευτέρα (5/7).

Ο Ολίσε τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα έπειτα από μια έντονη φάση, η οποία κατέληξε με τον Γκαλάρσα να πέφτει στο έδαφος κρατώντας το πρόσωπό του. Οι τηλεοπτικές επαναλήψεις έδειξαν ότι ο Ολίσε τράβηξε τη φανέλα του αντιπάλου του, χωρίς όμως να υπάρξει επαφή στο πρόσωπο.

Η Γαλλία πρόκειται να αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε προημιτελικό αγώνα την Πέμπτη (9/7) στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης. Αν ο Ολίσε δεχθεί ακόμη μία κίτρινη κάρτα σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον ημιτελικό της επόμενης εβδομάδας, εφόσον η Γαλλία προκριθεί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταθέσει επιτυχημένη έφεση για την κόκκινη κάρτα που είχε δοθεί στον επιθετικό Φόλαριν Μπάλογκουν σε αγώνα της φάσης των «32» απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη την Τετάρτη (1/7). Η αμφιλεγόμενη απόφαση της FIFA επέτρεψε στον Μπάλογκουν να αγωνιστεί για τις ΗΠΑ στον αγώνα της φάσης των «16» απέναντι στο Βέλγιο τη Δευτέρα (5/7).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απόφαση της Γαλλίας να ασκήσει έφεση για την κίτρινη κάρτα του Ολίσε δεν επηρεάστηκε από την επιτυχημένη έφεση των Ηνωμένων Πολιτειών στην υπόθεση Μπάλογκαν.

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