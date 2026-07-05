Επιστρέφουν άρον άρον από τη Βενεζουέλα οι διασώστες – Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες, εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας

Αποχωρούν εσπευσμένα από τη Βενεζουέλα οι Ελληνες διασώστες της ΕΠΟΜΕΑ καθώς υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος για την υγεία τους λόγω μολυσματικών ασθενειών.

Οι επιχειρήσεις διάσωσεις σταματούν σταδιακά καθώς δεν έχει γίνει εφικτό να βρουν ζωντανούς κάτω από τα ερείπια, μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό στη χώρα στις 24 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, οι υποδομές έχουν διαλυθεί στην περιοχή, το νερό είναι σχεδόν ανύπαρκτο και ακατάλληλο. Για να κάνουν μπάνιο μπορούν μόνο με εμφιαλωμένο νερό κι αυτό δεν είναι εύκολο να βρεθεί για πολλούς κατοίκους.

Σύμφωνα με «Τα Νέα», οι Έλληνες διασώστες της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Θεσσαλονίκης με τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων και τις ασθένειες να αρχίζουν να θερίζουν, μαζεύει τα πράγματά της για να επιστρέψει επειγόντως.

Στην Λα Γκουάιρα, οι κάτοικοι μπορούν να πλυθούν, να καθαρίσουν δόντια, χέρια ή να μαγειρέψουν μόνο με εμφιαλωμένο νερό.

«Το ίδιο ισχύει και για την αποχέτευση που έχει καταστραφεί και η πρόσβαση σε τουαλέτες είναι περιορισμένη και σε ορισμένες δε περιοχές ανύπαρκτη» επισημαίνει στους New York Times η Σουσάνα Αρόγιο, εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού.

Στην περιοχή έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κρούσματα χολέρας και αυτό κάνει την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Από τα 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών αγγίζει τους 3.000 (2.954) και περισσότεροι από 16.000 τραυματίστηκαν.

Υπολογίζεται ότι οι αγνοούμενοι μπορεί τελικά να είναι κοντά στους 50.000, ενώ άστεγοι είναι πάνω από 16.000 κάτοικοι μονο στην Λα Γκουάιρα. Πάνω από 850 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς στην περιοχή.

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