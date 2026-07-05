Τουρκία: Πληροφορίες για συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

Η Τουρκία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Συμμαχία του ΝΑΤΟ εν όψει της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Αγκυρα.

Στο περιθώριο της Συνόδου, τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως στο πρόγραμμα της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβάνεται και μία συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 Ιουλίου, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία, η οποία έχει ήδη αναλάβει τις προετοιμασίες ασφαλείας και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης.

Το πρόγραμμα προβλέπει ως πρώτη επίσημη στάση του Ντόναλντ Τραμπ το Ανιτκαμπίρ, το μαυσωλείο του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όπου θα αποτίσει φόρο τιμής. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την τελετή υποδοχής θα πραγματοποιηθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών, με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δύο Πρόεδροι να προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις, ενώ δεν αποκλείεται και η υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας.

Ο Ερντογάν πιέζει τις ΗΠΑ να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 κάτι το οποίο επιθυμεί και ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο γερουσιαστές –ακόμη και Ρεπουμπλικανοί- εμποδίζουν προς το παρόν αυτό το ενδεχόμενο και στον Λευκό Οίκο ψάχνουν τρόπους να παρακάμψουν τη Γερουσία ώστε να κάνει το χατίρι στον Τούρκο πρόεδρο.

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