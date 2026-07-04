Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

Ένα πρωτοφανές δικαστικό και κοινωνικό μέτωπο διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες στην εγχώρια οικονομική σκηνή, καθώς εκατοντάδες πολίτες και συλλογικοί φορείς προχωρούν στην αποστολή μαζικού εξωδίκου κατά του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννη Στουρνάρα. Η δυναμική αυτή κίνηση έρχεται ως επιστέγασμα της έντονης κοινωνικής οργής για το καθεστώς απόλυτης ασυδοσίας που επικρατεί στην αγορά διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων.

Η νομική αυτή παρέμβαση στρέφεται ευθέως κατά του ρόλου της κεντρικής τράπεζας ως ανώτατης εποπτικής αρχής του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι δανειολήπτες και οι φορείς που συνυπογράφουν το εξώδικο καλούν τον Γιάννη Στουρνάρα να απολογηθεί δημόσια και θεσμικά για την απραξία των ελεγκτικών μηχανισμών. Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος φαίνεται να κάνει συστηματικά τα «στραβά μάτια» απέναντι στις αυθαίρετες πρακτικές των funds και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), αφήνοντας τους πολίτες απροστάτευτους.

Οι καταγγέλλοντες υπογραμμίζουν ότι οι servicers λειτουργούν πέρα και πάνω από κάθε δεοντολογία, αρνούμενοι ουσιαστικές ρυθμίσεις, προχωρώντας σε μονομερείς ενέργειες και επιβάλλοντας δυσβάσταχτες χρεώσεις, χωρίς να αντιμετωπίζουν καμία απολύτως κύρωση από την πλευρά της ΤτΕ.

Το εξώδικο, ωστόσο, προχωρά βαθύτερα, θίγοντας τον ίδιο τον πυρήνα της κρατικής στρατηγικής για την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών. Σοβαρότατες κατηγορίες διατυπώνονται για το πρόγραμμα «Ηρακλής», το οποίο περιγράφεται ως ένας «ύποπτος μηχανισμός» μαζικής μεταφοράς πλούτου και περιουσίας. Η κριτική επικεντρώνεται σε τρία βασικά σημεία:

● Αδιαφάνεια δικαιούχων: Παραμένει σκοτεινό το τοπίο γύρω από τους πραγματικούς τελικούς δικαιούχους των πακέτων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία αγοράστηκαν σε εξευτελιστικές τιμές (κλάσμα της ονομαστικής τους αξίας), αλλά απαιτούνται στο ακέραιο από τους πολίτες.

● Ηλεκτρονικές δημοπρασίες: Καταγγέλλεται ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι οποίοι λειτουργούν ως βιομηχανία αναγκαστικής αφαίρεσης της λαϊκής στέγης, χωρίς ουσιαστικές δικλίδες ασφαλείας για την πρώτη κατοικία.

● Μεταφορά περιουσίας: Το πρόγραμμα ουσιαστικά διευκόλυνε το πέρασμα του εγχώριου real estate σε ξένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, στερώντας από την ελληνική οικονομία ζωτικούς πόρους.

Η μαζική εξώδικη διαμαρτυρία κατά του Γιάννη Στουρνάρα αποτελεί σημείο καμπής. Μεταφέρει τη μάχη για τα «κόκκινα» δάνεια από το επίπεδο των ατομικών δικαστικών ανακοπών σε ένα συνολικό, θεσμικό επίπεδο ευθύνης. Η κοινωνία απαιτεί πλέον καθαρές απαντήσεις: η εξυγίανση των τραπεζών δεν μπορεί να χρηματοδοτείται με το αντίτιμο της κοινωνικής και οικονομικής εξόντωσης των Ελλήνων πολιτών, την ώρα που οι εποπτικές αρχές παρακολουθούν ως απλοί θεατές.

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