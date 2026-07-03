Θέση για το ακίνητο της Καρυστιανού πήρε η Γρατσία: «Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό στην αγορά»

Για την υπόθεση της αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού από εταιρεία στην οποία συμμετείχε η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, τοποθετήθηκε η δικηγόρος και συνεργάτιδά της Μαρία Γρατσία.

Μιλώντας στη Ναυτεμπορική, η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού είπε ότι τα στοιχεία της υπόθεσης είναι δημόσια και δεν υπάρχει καμία προσπάθεια απόκρυψης. «Δεν υπάρχει κάτι κρυφό», ανέφερε, προσθέτοντας πως «οποιοσδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει στο κτηματολόγιο».

«Το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και άλλο ένα ζήτημα σχετικά με μια αποχώρηση, ανέκυψαν και τα δύο μόλις ανακοινώθηκε η λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας της Ελπίδας για τη Δημοκρατία», είπε, αφήνοντας αιχμές για σκοπιμότητες.

Η κα Γρατσία επέκρινε επίσης δημοσιεύματα που, όπως υποστήριξε, στρέφουν την προσοχή στη Μαρία Καρυστιανού αντί στην εταιρεία που έκανε τη συναλλαγή. «Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη και ως νομικό όταν βλέπω δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν την αλήθεια, χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό, αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει κάτι κρυφό, όπως και γενικότερα δεν υπάρχει κάτι κρυφό για τη Μαρία Καρυστιανού και για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Σε άλλο σημείο υπογράμμισε: «Γνώριζε λοιπόν το συγκεκριμένο πρόσωπο εδώ και 16 μήνες και θυμήθηκε μετά από 16 μήνες να θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα». Έκλεισε δε λέγοντας: «Γιατί συνήθως αυτά τα κάνουν άνθρωποι που θέλουν να σβήνουν ίχνη, ενώ η κυρία Καρυστιανού θέλει να είναι όλα στο φως».

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