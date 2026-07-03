search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 16:52
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.07.2026 15:38

Επιστολή Τασούλα σε Τραμπ: Οι δεσμοί Ελλάδας – ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένοι σε κοινές αξίες

03.07.2026 15:38
tasoulas 443- new

Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, απέστειλε επιστολή στον Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας τα θερμά συγχαρητήριά του και στέλνοντας τις καλύτερες ευχές του προς τον αμερικανικό λαό για πρόοδο και ευημερία.

Στην επιστολή του ο κ. Τασούλας υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά θεμελιωμένες σε κοινές αξίες, ενώ στηρίζονται σε κοινούς στόχους και συμφέροντα που απορρέουν από τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «ως σταθεροί σύμμαχοι, οι δύο χώρες μας συνεργάζονται στενά για την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας, την ενίσχυση της σταθερότητας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής, καθώς και για την ενδυνάμωση της διεθνούς ειρήνης».

Επιπλέον, αναφέρει πως: «Αυτή η πολυδιάστατη σχέση υποστηρίζεται και εμπλουτίζεται περαιτέρω από τη δυναμική Ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία συνεχίζει να αποτελεί ζωτική γέφυρα μεταξύ των λαών μας».

Ολόκληρη η επιστολή του ΠτΔ στον Αμερικανό πρόεδρο

«Αθήνα, 2 Ιουλίου 2026

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την ευκαιρία της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ιστορικού ορόσημου της 250ης επετείου της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου και τις καλύτερες ευχές μου για την ευημερία και την πρόοδο του Αμερικανικού λαού.

Οι δεσμοί μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένοι σε κοινές αξίες και εδράζονται σε κοινούς στόχους και συμφέροντα ως στρατηγικοί εταίροι. Αποτελεί ζήτημα αμοιβαίας ιστορικής υπερηφάνειας το γεγονός ότι οι Πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας άντλησαν βαθιά έμπνευση από τα δημοκρατικά ιδεώδη της κλασικής Ελλάδας, ενσωματώνοντας αυτές τις διαχρονικές πολιτικές αρετές στα συνταγματικά και πολιτικά θεμέλια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αρχές της ελευθερίας, του δημοσίου καθήκοντος και του κράτους δικαίου, οι ρίζες των οποίων ανάγονται στην Αρχαιότητα, συνέβαλαν στη διαμόρφωση των φιλοσοφικών θεμελίων του μεγάλου Αμερικανικού πειράματος.

Με τη σειρά της, η επιτυχία της Αμερικανικής Επανάστασης αποτέλεσε φάρο ελπίδας για τον Ελληνικό λαό. Όταν η Ελλάδα ξεκίνησε τον δικό της Αγώνα της Ανεξαρτησίας το 1821, η αλληλεγγύη του αμερικανικού λαού και το θάρρος των Αμερικανών Φιλελλήνων, οι οποίοι διέσχισαν τον Ατλαντικό για να πολεμήσουν στο πλευρό του ελληνικού λαού, σφυρηλάτησαν έναν διαρκή δεσμό φιλίας και αδελφοσύνης μεταξύ των δύο λαών μας.

Σήμερα, καθώς ανατρέχουμε στα 250 χρόνια της Αμερικανικής ανεξαρτησίας, γιορτάζουμε επίσης τη δύναμη της σύγχρονης εταιρικής μας σχέσης. Αυτή η ιστορική συγγένεια έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή και ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση. Ως σταθεροί Σύμμαχοι, οι δύο χώρες μας συνεργάζονται στενά για την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας, την ενίσχυση της σταθερότητας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής, καθώς και για την ενδυνάμωση της διεθνούς ειρήνης. Αυτή η πολυδιάστατη σχέση υποστηρίζεται και εμπλουτίζεται περαιτέρω από τη δυναμική Ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία συνεχίζει να αποτελεί ζωτική γέφυρα μεταξύ των λαών μας.

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν αυτή τη σημαντική επέτειο, παρακαλώ δεχτείτε, κύριε Πρόεδρε, τις διαβεβαιώσεις της βαθύτατης εκτίμησής μου, καθώς και τις πιο ειλικρινείς ευχές μου για την προσωπική σας ευημερία και για τη συνεχή πρόοδο και ευημερία του Αμερικανικού λαού και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: Καμία περικοπή, δεν θα επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ευρώ οι δικαιούχοι

«Σας διαψεύδει η πραγματικότητα» η απάντηση Παπαθανάση σε Ανδρουλάκη – Μπηχτές σε Γερουλάνο ότι συνέταξε την ερώτηση με ΑΙ

Στο Παίδων Πεντέλης ο Μητσοτάκης – «Εγκαινιάζουμε συνεχώς υποδομές του ΕΣΥ»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dikastirio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένοχος μετά από 17 χρόνια για τη δολοφονία της Jean Hanlon – Ξέσπασαν σε κλάματα τα παιδιά της

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας απαντά στους πολίτες για το Στεγαστικό – Οι προτάσεις της ΕΛΑΣ

Adonis-Samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παρέβαση Σαμαρά, διερωτήθηκε αν ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαρνών κοντά σε σπίτια: Μάχη της πυροσβεστικής να μην πάρει διαστάσεις

christine_lagarde_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Λαγκάρντ εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ για να παίξει ρόλο στις γαλλικές εκλογές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalpi1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

kyranakis- dendias – samaras – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο στόχος με το unfair «χτύπημα» Κυρανάκη σε Τσίπρα, η διαφοροποίηση Δένδια, οι μάχες στο Νότιο Τομέα για ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, οι κινήσεις Σαμαρά, το μπρος πίσω της Καρυστιανού

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας στους συνεργάτες του στο Πρωινό: «Βλέπω ότι δεν είστε χαρούμενοι - Αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε» (Video)

vasilis-spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπανούλης για ήττα από Ρουμανία: «Ντρέπομαι δεν μας αντιπροσωπεύει το μπάσκετ που παίξαμε»

el-nino-xirasia
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση του ΟΗΕ για το φαινόμενο Ελ Νίνιο: Είναι σε εξέλιξη και θα είναι εξαιρετικά ισχυρό - Η πρόβλεψη ανά ήπειρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 16:51
dikastirio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένοχος μετά από 17 χρόνια για τη δολοφονία της Jean Hanlon – Ξέσπασαν σε κλάματα τα παιδιά της

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας απαντά στους πολίτες για το Στεγαστικό – Οι προτάσεις της ΕΛΑΣ

Adonis-Samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παρέβαση Σαμαρά, διερωτήθηκε αν ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του

1 / 3