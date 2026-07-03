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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

03.07.2026 13:42

«Σας διαψεύδει η πραγματικότητα» η απάντηση Παπαθανάση σε Ανδρουλάκη – Μπηχτές σε Γερουλάνο ότι συνέταξε την ερώτηση με ΑΙ

03.07.2026 13:42
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Στην επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, κατά τη συζήτηση της σχετικής επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ στην Ολομέλεια, απάντησε λίγο αργότερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Απαντώντας στην κριτική Ανδρουλάκη πως χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική οικονομία και πως υπήρχαν συνεχείς αναθεωρήσεις του καταλόγου έργων, ο Ν. Παπαθανάσης παρέθεσε στοιχεία για την ανάπτυξη της οικονομίας, λέγοντας μεταξύ άλλων πως οι επενδύσεις αυξήθηκαν από το 11% σε 17.5% το 2025, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ή πώς ο μακροχρόνιος ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας το 1.5% το 2025.

Ανέφερε επίσης, πως η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα μετά από 13 χρόνια ενώ μιλώντας για πρόοδο που δεν περιορίζεται μόνο στους μακροοικονομικούς δείκτες – έναντι της κριτικής ότι δε βελτιώθηκε η ζωή των πολιτών -, παρέπεμψε στη μείωση της ανεργίας στο 8% (έκανε λόγο για μείωση περισσότερα από 52%), στην αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και του μέσου. Πρόσθεσε δε ότι η κυβέρνηση δεν επέλεξε ανάπτυξη με περισσότερους φόρους.

Με βάση τα παραπάνω εγκάλεσε το ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορεί να ασκεί κριτική που διαγράφει τα αποτελέσματα. Το ΠΑΣΟΚ, είπε περαιτέρω, «περιγράφει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Η εικόνα των έργων για λίγους που παρουσιάσατε, δεν αντέχει στο έλεγχο των αριθμών».

«Μάλλον βάλατε το ΑΙ να βρει μόνο τα αρνητικά…»

Στο σημείο αυτό ο αναπληρωτής υπουργός απευθυνόμενος στον Παύλο Γερουλάνο, σχολίασε ειρωνικά πως συνέταξε το κείμενο της επερώτησης με Τεχνητή Νοημοσύνη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του τομεάρχη Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ.

«Μάλλον κ. Γερουλάνε δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να συντάξει την ερώτηση, με το αίτημα να βρει όλα τα αρνητικά στοιχεία, μάλλον ξεχάσατε να πείτε ότι αυτά που λέτε έχουν επιτευχθεί…» είπε με τον Παύλο Γερουλάνο να τον καλεί από το έδρανό του να ανακαλέσει.

«Να μιλήσουμε για τη φυσική νοημοσύνη», είπε αμέσως μετά ανεβαίνοντας στο βήμα ο Παύλος Χρηστίδης, καλώντας τον υπουργό να μην υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών, παραπέμποντας σε έργα που δεν έγιναν όπως ο προγραμματισμένος από το 2021 ποδηλατόδρομος που οδηγεί από το παραλιακό μέτωπο στην Καλλιθέα.

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