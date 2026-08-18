ΗΠΑ: Αισιοδοξία Κούσνερ ότι θα υπάρξει «πρόοδος» εντός 30 ημερών στο θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε τη Δευτέρα, 17/8, ότι ελπίζει στην έναρξη του αφοπλισμού της Χαμάς εντός «30 ημερών» και στην «πρόοδο» που θα υπάρξει από την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.
«Θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε πρόοδο σε μόλις 30 ημέρες, μαζί, ας το ελπίσουμε, με την έναρξη της απόσυρσης ενός μέρους των όπλων, και ας ελπίσουμε επίσης, το σφράγισμα ορισμένων σηράγγων κατά τις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε από το Τελ Αβίβ σε δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου Fox News.
Διαβάστε επίσης:
Επαφές Τουρκίας-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και την εκεχειρία με τις ΗΠΑ – Συνομιλία Φιντάν με Αραγτσί
Επίθεση με drones στο γραφείο του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν: «Ύποπτη ενέργεια», λέει το Ιράν
Αμερικανός τουρίστας σκοτώθηκε από χτύπημα κεραυνού στην Αίτνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.