Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

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Τέλος στην αγωνία για τον 9χρονο Γεράσιμο Λ., ο οποίος είχε εξαφανιστεί από χώρο παιδικής προστασίας στα Καμίνια στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο ανήλικος εντοπίστηκε την Παρασκευή, 2/10, και είναι καλά στην υγεία του.

Ο μικρός Γεράσιμος επέστρεψε στον χώρο παιδικής προστασίας όπου φιλοξενείται, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για τον εντοπισμό του.

Η εξαφάνιση του 9χρονου είχε δηλωθεί άμεσα στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς υπήρχαν λόγοι που δημιουργούσαν ανησυχία για την ασφάλειά του.

Ο εντοπισμός του παιδιού και η επιβεβαίωση ότι είναι καλά στην υγεία του έβαλαν τέλος στην εξαήμερη αναζήτησή του και στην αγωνία όσων συμμετείχαν στις προσπάθειες για τον εντοπισμό του.

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