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03.10.2026 00:48

Κρίστα Πάικ: Σε κρίσιμη κατάσταση μετά την αποτυχημένη εκτέλεση – Διασωληνωμένη και με μηχανική υποστήριξη

03.10.2026 00:48
christa_pike_ektelesi

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Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Κρίστα Πάικ, δύο ημέρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της στο Τενεσί. Οι δικηγόροι της έδωσαν την Παρασκευή, 2/10, για πρώτη φορά λεπτομερή στοιχεία για την κατάσταση της 50χρονης, αναφέροντας ότι παραμένει αναίσθητη, διασωληνωμένη και η αναπνοή της υποστηρίζεται μηχανικά.

Οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή της και παράλληλα να απομακρύνουν από τον οργανισμό της την πεντοβαρβιτάλη, το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης. Οι συνήγοροί της κατέθεσαν επείγουσα δικαστική προσφυγή, ζητώντας από το σωφρονιστικό σύστημα του Τενεσί να διαφυλάξει όλα τα στοιχεία που συνδέονται με την αποτυχημένη διαδικασία το βράδυ της Τετάρτης.

Τι αποκαλύπτουν οι δικηγόροι της Πάικ για την αποτυχημένη εκτέλεση

Υπενθυμίζεται ότι στην Πάικ χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, χωρίς να επέλθει ο θάνατός της. Παράλληλα, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα και στα δύο χέρια.

Στην προσφυγή τους, οι συνήγοροι περιγράφουν προβλήματα κατά την ενδοφλέβια χορήγηση του φαρμάκου. «Σε κανένα στάδιο, κανένα μέλος της ομάδας εκτέλεσης δεν αντιλήφθηκε ότι οι ενδοφλέβιες γραμμές δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή ότι οι φλέβες είχαν υποστεί βλάβη και ότι η πεντοβαρβιτάλη, εν όλω ή εν μέρει, διοχετευόταν στο σώμα της κυρίας Πάικ εκτός της προβλεπόμενης ενδοφλέβιας οδού», ανέφεραν οι δικηγόροι της σε έγγραφο που κατατέθηκε στο Chancery Court της 20ής Δικαστικής Περιφέρειας του Τενεσί.

Η συγκεκριμένη προσφυγή αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο αναλυτική εικόνα για τις ιατρικές συνέπειες της αποτυχημένης εκτέλεσης. Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, έχει υποστηρίξει από την πλευρά του ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο της πολιτείας.

Η υπόθεση είναι η δεύτερη αποτυχημένη εκτέλεση στο Τενεσί μέσα στο 2026. Μετά το περιστατικό, ο Λι ανέστειλε όλες τις υπόλοιπες εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί στην πολιτεία για το υπόλοιπο του έτους και διέταξε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε η διαδικασία.

Οι δικηγόροι της Πάικ είχαν προειδοποιήσει πριν από την εκτέλεση την πολιτεία και τα δικαστήρια για πιθανά προβλήματα στην τοποθέτηση της ενδοφλέβιας γραμμής. Μετά την αποτυχημένη διαδικασία, υποστήριξαν ότι οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη χορήγηση του φαρμάκου σχετίζονταν ακριβώς με την ενδοφλέβια πρόσβαση.

Υπενθυμίζεται ότι η Πάικ είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της 19χρονης συμφοιτήτριάς της, Κολίν Σλέμερ, το 1995. Τότε η ίδια ήταν 18 ετών.

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