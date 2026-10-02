Η Φλόριντα μηνύει Pfizer και Μπουρλά: Τους κατηγορεί ότι παραπλάνησαν το κοινό για την ασφάλεια του εμβολίου κατά του Covid-19

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αγωγή κατά της Pfizer και του διευθύνοντος συμβούλου της, Άλμπερτ Μπουρλά, κατέθεσε ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Ουθμάιερ, κατηγορώντας τη φαρμακοβιομηχανία παραπλάνησε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της κατά του Covid-19.

Η αγωγή κατατέθηκε σε πολιτειακό δικαστήριο και, σύμφωνα με το Reuters, υποστηρίζει ότι η Pfizer δεν ενημέρωσε επαρκώς τους καταναλωτές για πιθανούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων αναφέρεται η μυοκαρδίτιδα και άλλες επιπλοκές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, η εταιρεία ενθάρρυνε τον εμβολιασμό με το επιχείρημα ότι οι πολίτες προστατεύουν και τους άλλους, ενώ η πολιτεία υποστηρίζει ότι η Pfizer δεν είχε εξετάσει αν το εμβόλιο εμπόδιζε τη μετάδοση του ιού. Το Reuters αναφέρει ακόμη ότι η Φλόριντα κατηγορεί την εταιρεία για χρήση αθέμιτων πρακτικών με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά.

Η αγωγή υποστηρίζει επίσης ότι τα έσοδα της Pfizer από τις πωλήσεις των εμβολίων ξεπέρασαν τα 80 δισ. δολάρια. Παράλληλα, αναφέρει ότι η τιμή του εμβολίου αυξήθηκε από 30 δολάρια σε 110 έως 130 δολάρια ανά δόση το 2023.

Weeks ago we learned Fauci and the biomedical state knew the COVID jabs were dangerous but hid it from us.



While that investigation continues, today we sued Pfizer for deceptively marketing the products as safe—making billions—while pregnant women were miscarrying their babies… pic.twitter.com/0wQex3rwHo — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 1, 2026

Τι ζητά η Φλόριντα

Η Φλόριντα έχει κινηθεί βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών και ζητά να εκδοθεί δικαστική εντολή που θα σταματά την καταγγελλόμενη συμπεριφορά.

Παράλληλα, ζητά πρόστιμα 10.000 δολαρίων για κάθε παράβαση, τα οποία μπορούν να φτάσουν τα 15.000 δολάρια στις περιπτώσεις όπου υπέστησαν βλάβη ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία. Η πολιτεία ζητά επίσης την επιστροφή των κερδών που συνδέονται με την καταγγελλόμενη πρακτική.

Η Pfizer απορρίπτει τους προαναφερθέντες ισχυρισμούς ως αβάσιμους και αναφέρει ότι θα απαντήσει στην αγωγή εν ευθέτω χρόνω.

«Οι δηλώσεις της Pfizer σχετικά με το εμβόλιό της κατά του Covid-19 ήταν ακριβείς και επιστημονικά τεκμηριωμένες, η εταιρεία υποστηρίζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της», ανέφερε η φαρμακοβιομηχανία.

Από την πλευρά του, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα απάντησε: «Η αγωγή και τα σχόλια του Γενικού Εισαγγελέα της Φλόριντα, Τζέιμς Ουθμάιερ, μιλούν από μόνα τους».

Διαβάστε επίσης:

Μεξικό: Αυτοκίνητο παρέσυρε δημοσιογράφο και εικονολήπτη σε ζωντανή μετάδοση (Video)

Ιράν: Σκληραίνουν τη στάση τους ΗΠΑ και σύμμαχοι – Επιμένουν στους περιορισμούς του ΟΗΕ

Yπόθεση Κορνέλ: Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης υπόσχεται να αλλάξει τον νόμο για τα θύματα βιασμού που ήταν σε κατάσταση μέθης











