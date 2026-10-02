Ιράν: Σκληραίνουν τη στάση τους ΗΠΑ και σύμμαχοι – Επιμένουν στους περιορισμούς του ΟΗΕ

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Τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν την εφαρμογή των περιορισμών του ΟΗΕ κατά του Ιράν επαναβεβαιώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και κράτη που έχουν προσυπογράψει την Proliferation Security Initiative (PSI), με κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την επαναφορά τους μέσω του μηχανισμού «snapback».

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, στις 27 Σεπτεμβρίου 2025 επανήλθαν σε ισχύ έξι ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: τα 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) και 1929 (2010).

Η επαναφορά τους ακολούθησε την ολοκλήρωση της διαδικασίας «snapback», την οποία είχαν ενεργοποιήσει η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, επικαλούμενες «τη συνεχιζόμενη και σημαντική μη εκπλήρωση» από την Τεχεράνη των πυρηνικών δεσμεύσεών της στο πλαίσιο του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (JCPOA).

Έναν χρόνο αργότερα, τα κράτη που συνυπογράφουν την κοινή δήλωση τονίζουν ότι παραμένουν προσηλωμένα στη «συνεχιζόμενη εφαρμογή όλων των σχετικών υποχρεώσεων» που απορρέουν από τα επανενεργοποιημένα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Περιορισμοί σε υλικά, τεχνολογία και όπλα

Παράλληλα, δεσμεύονται να συνεχίσουν τη λήψη μέτρων με στόχο την αποτροπή της προμήθειας, πώλησης ή μεταφοράς προς το Ιράν ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε πυρηνικές δραστηριότητες ευαίσθητες ως προς τη διάδοση ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων.

Στη δήλωση επαναλαμβάνεται επίσης η προσήλωση στην εφαρμογή των περιορισμών που αφορούν τη μεταφορά όπλων και συναφούς υλικού προς ή από το Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες δηλώνουν ότι θα λάβουν «αποτελεσματικά μέτρα» για να αποτρέψουν άμεσες ή έμμεσες μεταφορές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων μεταφοράς τους, στα οποία περιλαμβάνονται και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs).

Ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και έλεγχος των νομικών πλαισίων

Μεταξύ των ενεργειών που προβλέπονται περιλαμβάνεται επίσης η ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων της PSI για δραστηριότητες διάδοσης που συνδέονται με το Ιράν.

Παράλληλα, προβλέπεται επανεξέταση, όπου κρίνεται απαραίτητο, των εθνικών νομικών πλαισίων, καθώς και η ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών για την υποστήριξη προσπαθειών αναχαίτισης.

Οι συμμετέχοντες χαιρετίζουν ακόμη τις εθνικές προσπάθειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και δραστηριότητες που, σύμφωνα με τη δήλωση, υποστηρίζουν τον στόχο της αποτροπής της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Μεταξύ αυτών γίνεται ειδική αναφορά και σε ενέργειες που συνδέονται με την «Operation Economic Outcast».

Κάλεσμα προς όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ

Στο τέλος της κοινής δήλωσης, οι συμμετέχοντες καλούν όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εφαρμόσουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Παράλληλα, ζητούν από το Ιράν «να επιστρέψει στη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του για τη μη διάδοση», να συνεργαστεί πλήρως με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΕΑ/IAEA) και να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας που σχετίζονται με τη διάδοση πυρηνικών όπλων.

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