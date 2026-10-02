Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία – Εκατοντάδες σχολεία κλειστά, καταστολή από την κυβέρνηση (Video)

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Αστυνομικοί της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές Λυκείων την Παρασκευή, 2/10, σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να περιορίσει τις ολοένα και βιαιότερες διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας.

Η κινητοποίηση, που ξεκίνησε από την περιοχή του Παρισιού, έχει πλέον επεκταθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, με αποκλεισμούς και συγκεντρώσεις να καταγράφονται σε πόλεις όπως η Λυών, η Μασσαλία, η Ρεν, το Στρασβούργο, η Νάντη, η Λιλ, η Τουλούζη, το Μπορντό και η Γκρενόμπλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία των γαλλικών αρχών, περισσότεροι από 1.000 εκπαιδευτικοί χώροι έχουν επηρεαστεί από τις κινητοποιήσεις, ενώ εκατοντάδες λύκεια παρέμειναν κλειστά για λόγους ασφαλείας.

Καπνοί από τα δακρυγόνα κάλυψαν τους δρόμους στην πόλη του Στρασβούργου, στο ανατολικό τμήμα, πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας στη Μασσαλία, νότια, και κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν στη Ρεν, δυτικά.

🇫🇷 High-school students across France are blockading lycées over teacher shortages, overcrowded classes and crumbling buildings. What started in the Paris region has spread nationwide and turned violent: school fires, burning bins, clashes with police, teachers attacked. On… pic.twitter.com/RpmNyj7hj3 — DBS Morocco (@dbsmorocco) October 2, 2026

Διαδηλωτές στο Παντέν, στα περίχωρα του Παρισιού, έβαλαν φωτιά, μεταξύ άλλων σε περιφράξεις και πέταξαν κροτίδες εναντίον των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών, προτού τραπούν σε φυγή.

Έπειτα από μια έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη χθες, μια πηγή προσκείμενη στον πρωθυπουργό δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί από κίνημα διαμαρτυρίας σε αστική βία, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, δήλωσε ότι το κίνημα το έχουν σφετεριστεί «εξωτερικοί παράγοντες».

Απεργία δασκάλων

Έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών στο πρόσωπο του Εμανουέλ Μακρόν και της κυβέρνησής του. Οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό, που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, τροφοδοτούν τη δυσφορία.

Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νινέζ, έκανε λόγο για περισσότερους από 300 τραυματίες μεταξύ αστυνομικών, χωροφυλάκων και πυροσβεστών, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε 1.949 προσαγωγές την Πέμπτη, κυρίως μαθητών. Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, έχουν οδηγηθεί υπό κράτηση περίπου 2.000 άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι.

🇫🇷 – France’s school unrest is no longer a classroom dispute. It has turned into urban violence, and the official refusal to say who is in the streets is part of the problem.



Blockades that began over overcrowded classes, missing teachers and decaying buildings have spread… pic.twitter.com/oaZm2ATV4p — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 2, 2026

Μαθητές στην περιοχή του Παρισιού, με τους οποίους μίλησε το πρακτορείο Reuters νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, δήλωσαν πως δεν σκόπευαν να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας σήμερα λόγω της κλιμακούμενης βίας.

Στο μεταξύ, συνδικαλιστικές ενώσεις προκήρυξαν για την Τρίτη απεργιακές κινητοποιήσεις δασκάλων, μία εβδομάδα έπειτα από ανάλογες κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Η κινητοποίηση δεν περιορίζεται στους μαθητές. Φοιτητικές οργανώσεις έχουν ήδη συμμετάσχει σε δράσεις σε πανεπιστημιακά campus, ενώ συνδικάτα εκπαιδευτικών έχουν καλέσει τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση να συμμετάσχουν στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 6ης Οκτωβρίου. Η ημερομηνία αυτή αναμένεται να αποτελέσει τον επόμενο σημαντικό σταθμό, καθώς στο κάλεσμα συμμετέχουν πλέον μαθητικές, φοιτητικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις.

«(Η βία) είναι λυπηρή, αλλά… όταν τα αιτήματα παραμένουν ανικανοποίητα επί χρόνια και δεδομένου του πολιτικού και γεωπολιτικού πλαισίου, διαμορφώνονται συνθήκες που προκαλούν… στους μαθητές πραγματικό άγχος», δήλωσε η εκπαιδευτικός Σαντρά Σαμπέν-Σελέρ.

Υπουργός λέει πως γονείς πρέπει να πληρώσουν αποζημιώσεις

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στην περιοχή του Παρισιού την περασμένη εβδομάδα, αλλά έχουν γίνει ολοένα και πιο βίαιες, καθώς εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Νταρμανέν δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι η αστυνομία έχει συλλάβει 2.000 άτομα από την έναρξη των διαδηλώσεων, οι περισσότεροι έφηβοι, προσθέτοντας ότι οι γονείς όσων προκαλούν ζημιές σε περιουσίες θα πρέπει να καταβάλουν αποζημιώσεις.

Τετρακόσια λύκεια -περίπου ένα στα δέκα- παρέμειναν κλειστά σήμερα εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Ζεφρέ προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις.

Στην πρωτεύουσα, οι αρχές είχαν επιβάλει περιορισμούς στις συγκεντρώσεις γύρω από κλειστά λύκεια, ενώ σε άλλες μεγάλες πόλεις καταγράφηκαν αποκλεισμοί σχολικών μονάδων και αστυνομικές επεμβάσεις. Στη Λυών, δεκάδες σχολικές μονάδες επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις, ενώ στη Μασσαλία περισσότερα από 55 σχολεία δεν άνοιξαν. Στη Νάντη, σχολικό κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά.

Οι μαθητές που έχουν αποκλείσει τα λύκειά τους εκφράζουν οργή για τον συνωστισμό που επικρατεί στις τάξεις, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τα κατεστραμμένα κτίρια, καταγγέλλοντας χρόνια υποεπενδύσεων.

«Είμαστε 35 μαθητές σε κάθε τάξη, δεν έχουμε αρκετές καρέκλες στις τάξεις, το διάλειμμα μιας ώρας για το μεσημεριανό είναι πολύ σύντομο για να προλάβουμε όλοι να πάρουμε φαγητό», δήλωσε η 15χρονη Κεσιά στο Reuters, στη συνοικία Παντέν, στα προάστια του Παρισιού, προτού φύγει άρον άρον, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων.

Protesting French students hurled fire crackers at riot police in Pantin, near Paris, as nationwide demonstrations over teacher shortages and overcrowded classrooms turn violent, with about 400 schools closed https://t.co/zTOjioxiqm pic.twitter.com/n7Y5Mk3yIf — Reuters (@Reuters) October 2, 2026

Σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 που παρουσίασε η κυβέρνηση χθες, ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,7%, ποσοστό χαμηλότερο από τον πληθωρισμό, στα 65,53 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι συντάξεις των εκπαιδευτικών.

Η εκπαίδευση αποτελεί παραδοσιακά το μεγαλύτερο κονδύλι του προϋπολογισμού, αλλά αυτό αναμένεται να αλλάξει το επόμενο έτος, καθώς το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους προβλέπεται να φτάσει τα 74,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου.

French Army finally shows up to the high school riots & IMO they waited entirely too long.

300+ cops injured. A firefighter set on fire. Buses burned. Buildings torched. Teachers doused in petrol.

This is what happens when violence gets taught as the first response to a… — ✌🏼Honey Bomb 🌻 (@honeyybomb) October 2, 2026

Η κυβέρνηση επιχειρεί να ανοίξει διάλογο

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδυάσει την αυστηρότερη αντιμετώπιση των επεισοδίων με κινήσεις διαλόγου. Ο υπουργός Παιδείας έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπαιδευτικά συνδικάτα, οργανώσεις γονέων και εκπροσώπους μαθητών, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων από τους μαθητές.

Οι μαθητικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα την πρωτοβουλία, ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού, τις σχολικές υποδομές και τις συνθήκες φοίτησης.

Παράλληλα, ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε την απόσυρση της πρότασης για την επιβολή διδάκτρων εγγραφής σε μη υπότροφους φοιτητές των BTS και των προπαρασκευαστικών τάξεων, σε μια κίνηση που αφορά μία από τις βασικές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στην 6η Οκτωβρίου, όταν μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις, μαζί με συνδικάτα εκπαιδευτικών και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν καλέσει σε νέα πανεθνική κινητοποίηση. Παράλληλα, τοπικές μαθητικές συνελεύσεις αποφασίζουν ανεξάρτητα αν θα συνεχίσουν τους αποκλεισμούς των σχολείων πριν από την ημερομηνία αυτή.

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