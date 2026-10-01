Εκατοντάδες συλλήψεις σε μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία – Στις φλόγες σχολεία, άγνωστοι έλουσαν με βενζίνη διευθυντή απειλώντας να του βάλουν φωτιά (Photos/Videos)

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Περισσότεροι από 400 άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς παιδιά, συνελήφθησαν στη Γαλλία την Τρίτη, αφού έφηβοι σε όλη τη χώρα απέκλεισαν τα σχολεία τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το μέγεθος των τάξεων, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τα μεγάλα ωράρια.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε στο BFM TV: «440 άτομα συνελήφθησαν σε όλη την εθνική επικράτεια. Δεν έχουμε ακόμη τον τελικό απολογισμό, αλλά μου είπαν ότι τα δύο τρίτα οδηγήθηκαν στην αστυνομία».

Το υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι 400 σχολεία επηρεάστηκαν από διαμαρτυρίες την Τρίτη, από τα περίπου 3.700 που υπάρχουν σε όλη τη χώρα.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα και έκτοτε έχουν κλιμακωθεί και εξαπλωθεί σε όλη τη Γαλλία. Την Τρίτη, μαθητές λυκείου στη Λιλ, στη βόρεια Γαλλία, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν μπουκάλια, πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα αφού οι διαδηλωτές βανδάλισαν στάσεις λεωφορείων και διαφημιστικές πινακίδες.

French authorities detained 625 people as high school protests over teacher shortages, class sizes, long schedules and poor conditions escalated into clashes with police.



The protests, which began around Paris and spread nationwide, affected 356 schools. At least 83 police and… — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

«Δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί την εμφάνιση σε ιδρύματα για διαδήλωση, με μάσκα, με το πρόσωπό σου καμουφλαρισμένο, κρατώντας πέτρες και περιμένοντας την παρέμβαση των αρχών επιβολής του νόμου απλώς για να τους κυνηγήσεις», δήλωσε ο Νούνιες, προσθέτοντας ότι στις συγκρούσεις της Τρίτης σημειώθηκαν επτά περιπτώσεις κατά τις οποίες υδροχλωρικό οξύ εκτοξεύτηκε εναντίον αστυνομικών. Συνολικά 48 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων σε όλη τη χώρα.

🇫🇷 Rioters in Marseille doused the principal of a high school with gas and threatened to set them on FIRE!



The chaos broke out across France, with schools set on fire and even fire trucks destroyed.



I get the feeling this might be about more than neglected school buildings and… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 1, 2026

Υπήρξαν επίσης αντιπαραθέσεις μεταξύ παιδιών και αστυνομίας στο Μπορντό, τη Ρεν και τη Νάντη στη δυτική Γαλλία, και στη Μασσαλία στο νότο. Στο λύκειο Λαμαρτίν, στα βόρεια του Παρισιού, οι μαθητές είχαν υψώσει πλακάτ διαμαρτυρόμενοι για το εξαντλητικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Ένα έγραφε: «8 π.μ.-6 μ.μ. Περισσότερες ώρες μαθημάτων παρά ύπνος».

Στη Μασσαλία, άγνωστοι επιτέθηκαν στον διευθυντή του λυκείου Victor Hugo, περιλούζοντάς τον με βενζίνη. Ο διευθυντής τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις τοπικές εισαγγελικές αρχές.

Νωρίτερα, στο λύκειο Saint-Exupery της ίδιας πόλης, εκατοντάδες νέοι περικύκλωσαν πυροσβεστικό όχημα που είχε φτάσει για να κατασβέσει φωτιά. Οι δράστες ανάγκασαν τους πυροσβέστες να εγκαταλείψουν το όχημα και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά.

Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε στη Νάντη, όπου ξέσπασε φωτιά στο λύκειο Nelson Mandela. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Το κτίριο εκκενώθηκε, ενώ οι μαθητές που επρόκειτο να προσέλθουν στο σχολείο απομακρύνθηκαν.

🇫🇷 A school caught fire in Nantes as nationwide student protests "over bad school conditions" spiral out of control in France.



Lycée Nelson Mandela in Nantes caught fire during blockade protests.



The wave of French high school blockades is now hitting about 356 schools, with… pic.twitter.com/1vaxVE5wEF October 1, 2026

Στο προάστιο Σεν-Σεν-Ντενί του Παρισιού, η δήμαρχος Μπάλι Μπαγκαγιόκο συμμετείχε σε διαμαρτυρία εκατοντάδων μαθητών στο Λύκειο Πολ-Ελουάρ.

Οδηγώντας τους μαθητές σε μια ερμηνεία του εθνικού ύμνου, χαρακτήρισε τις διαμαρτυρίες ως «εντελώς νόμιμες» και παραπονέθηκε ότι οι περιοχές με χαμηλό εισόδημα έλαβαν λιγότερους πόρους από αυτές με υψηλότερο εισόδημα.

Όταν συγκεντρώθηκε το πλήθος, αστυνομικοί που έφεραν ασπίδες χτύπησαν τους φοιτητές με γκλομπ, ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκόρνου, δήλωσε νωρίτερα ότι η κλιμάκωση των διαδηλώσεων θα ήταν «ανεύθυνη». Δημοσίευσε στο X: «Πυροτεχνήματα, πυρκαγιές, βία κοντά σε λύκεια: τίποτα δεν δικαιολογεί την έκθεση σε κίνδυνο των μαθητών, του προσωπικού ή της αστυνομίας».

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτης της αριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI), απάντησε στις οδηγίες των υπουργών προς την αστυνομία, δημοσιεύοντας στο X τη Δευτέρα: «Οι μαθητές λυκείου που διαμαρτύρονται είναι ακίνδυνοι. Η κυβέρνηση Λεκορνύ διέταξε καταστολή. Αυτή η βαρβαρότητα είναι ανεύθυνη και έχει σαφή ρατσιστική χροιά. Κάτω τα χέρια από τη νεολαία μας. Αιρετοί αξιωματούχοι και ακτιβιστές της Ανυπότακτης Γαλλίας, παρέμβετε όπου μπορείτε».

🇫🇷 | Thousands of high school students across France are blockading their schools again today, defying a police crackdown that has led to more than 600 arrests.



University students have joined them, turning a protest over neglected public schools into a wider youth movement.… pic.twitter.com/XvBOWdsQYP — The Specter (@specter_affairs) October 1, 2026

Ο Λεκορνύ, απαντώντας στο X, χαρακτήρισε την παρέμβαση του Μελανσόν «ανεύθυνη κλιμάκωση». «Το καθήκον ενός εκλεγμένου αξιωματούχου της δημοκρατίας είναι να προστατεύει τους νέους και να ζητά ηρεμία. Η εκμετάλλευση του θυμού τους για κομματικούς σκοπούς είναι λάθος», έγραψε.

Πρόσθεσε ότι η κατηγορία του Μελανσόν για ρατσισμό ήταν «προσβολή».

Οι διαμαρτυρίες ήρθαν καθώς τα γαλλικά συνδικάτα κατέβηκαν σε απεργία για τα σχέδια του προϋπολογισμού της κυβέρνησης, τα οποία περιλαμβάνουν περικοπές 54 εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσιες δαπάνες. Πολλοί εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα σταμάτησαν την εργασία τους την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένου περίπου του 40% των δασκάλων δημοτικών σχολείων.

Ο Ριάντ Ράνι, πρόεδρος της Ένωσης Συνδικαλιστών Λυκείων, είχε ζητήσει τον πλήρη αποκλεισμό των λυκείων της Γαλλίας ως παράλληλη δράση, αλλά προέτρεψε τους διαδηλωτές να «παραμείνουν ειρηνικοί». Είπε ότι το συνδικάτο διαμαρτύρεται για τη «γενική έλλειψη πόρων, τις υπερπλήρεις τάξεις με μερικές φορές 32-35 μαθητές και την έλλειψη εκπαιδευτικών και προσωπικού».

Είπε ότι μια εγκύκλιος που στάλθηκε από τα υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας στην αστυνομία, στην οποία τους ζητείται να διατηρούν τη δημόσια τάξη έξω από τα λύκεια «με αναλογική χρήση βίας», ήταν ένα «απόλυτο σκάνδαλο».

Dozens of people have been injured and hundreds arrested, most of them teenagers, officials said, in a wave of French student protests against teacher shortages and dilapidated buildings that on Wednesday spread to more schools across the country.



The demonstrations and… pic.twitter.com/R1H9mkDywx — TRT World (@trtworld) October 1, 2026

«Μιλάμε για μαθητές ηλικίας 15-18 ετών και η μόνη απάντηση της κυβέρνησης είναι η αυτόματη και θεσμοθετημένη καταστολή. Είναι απαράδεκτο. Οι μαθητές λυκείου αναλαμβάνουν δράση απαιτώντας πιο δίκαιες και ισότιμες συνθήκες και αντιμετωπίζονται από την BAC [αντιεγκληματική ομάδα] και την CRS [αστυνομία καταστολής ταραχών]», δήλωσε ο Ράνι.

Πρόσθεσε ότι ορισμένοι δάσκαλοι και προσωπικό του σχολείου είχαν σταθεί μπροστά στους μαθητές για να τους προστατεύσουν από την αστυνομία. «Αυτές είναι οι εικόνες που θα έπρεπε να δείχνετε», δήλωσε ο Ράνι στο BFM TV.

Η Καρολάιν Σεβέ, γενική γραμματέας του κύριου σωματείου εκπαιδευτικών, της Fédération Syndicale Unitaire (FSU – Ενωτική Συνδικαλιστική Ομοσπονδία), η οποία συμμετείχε σε μια πορεία στο κέντρο του Παρισιού την Τρίτη, δήλωσε ότι κατανοεί την απογοήτευση των μαθητών. «Αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις με εμάς. Βρίσκονται σε υπερπλήρεις τάξεις. Μερικές φορές δεν έχουν αρκετούς εκπαιδευτικούς λόγω έλλειψης προσωπικού. Βλέπουν την ίδια πραγματικότητα με εμάς και είναι θυμωμένοι», δήλωσε η Σεβέ.

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