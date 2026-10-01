Χειραποσκευές χωρίς έξτρα χρέωση: Τι αλλάζει στις πτήσεις στην ΕΕ – Τα 7 κιλά, οι διαστάσεις και οι εξαιρέσεις

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Μια σημαντική αλλαγή για εκατομμύρια Ευρωπαίους που ταξιδεύουν αεροπορικώς βρίσκεται καθ’ οδόν, καθώς οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρούν να βάλουν τάξη στο συχνά χαοτικό – και αρκετά ακριβό – καθεστώς των χειραποσκευών.

Η βασική αλλαγή αφορά κάτι που γνωρίζουν καλά όσοι χρησιμοποιούν κυρίως εταιρείες χαμηλού κόστους: αγοράζουν ένα φαινομενικά φθηνό εισιτήριο και στη συνέχεια ανακαλύπτουν ότι για να πάρουν μαζί τους στην καμπίνα μια κανονική χειραποσκευή πρέπει να πληρώσουν επιπλέον.

Με το νέο πλαίσιο, ο επιβάτης με κανονικό ναύλο θα δικαιούται να έχει μαζί του δύο αντικείμενα χωρίς πρόσθετη χρέωση: ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο, όπως τσάντα, σακίδιο ή θήκη φορητού υπολογιστή, που θα πρέπει να χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα, καθώς και μία χειραποσκευή έως 7 κιλά.

Τα 7 κιλά και ο κανόνας των 100 εκατοστών

Εδώ βρίσκεται και η λεπτομέρεια που χρειάζεται προσοχή. Η μεγαλύτερη χειραποσκευή θα μπορεί να έχει μέγιστο βάρος 7 κιλά, ενώ το άθροισμα των τριών διαστάσεών της – μήκος, πλάτος και ύψος – δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 100 εκατοστά. Για παράδειγμα, μια βαλίτσα 45 x 35 x 20 εκατοστά βρίσκεται ακριβώς στα 100 εκατοστά και επομένως καλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιδιώξει με αυτή τη ρύθμιση να κατοχυρώσει ουσιαστικά ένα ελάχιστο δωρεάν όριο αποσκευής, ώστε οι ταξιδιώτες να γνωρίζουν εξαρχής τι περιλαμβάνει το εισιτήριό τους και να μην έρχονται αντιμέτωποι με πρόσθετες χρεώσεις στο τελευταίο στάδιο της κράτησης ή στο αεροδρόμιο. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να παρέχουν σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τα όρια βάρους και διαστάσεων, τόσο κατά την κράτηση όσο και μετά την ολοκλήρωσή της.

@pixabay

Τι θα περιλαμβάνει ο ναύλος

Με βάση το νέο πλαίσιο, ο επιβάτης θα μπορεί να έχει:

ένα προσωπικό αντικείμενο , όπως μικρό σακίδιο ή τσάντα, που χωρά κάτω από το κάθισμα,

, όπως μικρό σακίδιο ή τσάντα, που χωρά κάτω από το κάθισμα, μία χειραποσκευή έως 7 κιλά , με άθροισμα διαστάσεων έως 100 εκατοστά,

, με άθροισμα διαστάσεων έως 100 εκατοστά, χωρίς να επιβάλλεται πρόσθετη χρέωση για αυτά εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Αυτό δεν σημαίνει, πάντως, ότι εξαφανίζονται οι διαφορετικές κατηγορίες εισιτηρίων. Οι εταιρείες θα μπορούν να διαθέτουν φθηνότερους ναύλους για ταξιδιώτες που επιλέγουν να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευή, αν και παραμένει να αποσαφηνιστεί στην πράξη πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτή η τιμολογιακή πολιτική.

Πότε θα ισχύσουν – Τι γίνεται με τη Βρετανία

Οι ταξιδιώτες, ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρήσουν ότι οι αλλαγές ισχύουν ήδη. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο, καθώς αρκετοί τίτλοι γύρω από το θέμα μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν λανθασμένη εντύπωση.

Το Συμβούλιο της ΕΕ έδωσε τον Ιούλιο το τελικό πράσινο φως στο ευρύτερο νέο πλαίσιο δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών και προβλέπει εφαρμογή 12 μήνες και 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Το Euronews τοποθετεί την έναρξη των αλλαγών στις χειραποσκευές όχι νωρίτερα από τα τέλη του 2027, με τον Οκτώβριο του 2027 να αναφέρεται ως η νωρίτερη πιθανή περίοδος. Συμβούλιο της Ευρώπης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Βρετανίας μετά το Brexit. Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν σημαίνουν αυτομάτως ότι ένας επιβάτης που ξεκινά το ταξίδι του από βρετανικό αεροδρόμιο θα έχει το ίδιο δικαίωμα.

Η easyJet UK έχει αναφέρει ότι οι επιβάτες που αναχωρούν από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα καλύπτονται από τη νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση, ενώ το δικαίωμα μπορεί να ισχύει στην αντίστροφη διαδρομή, όταν η πτήση αναχωρεί από χώρα της ΕΕ. Αντίστοιχο ζήτημα προκύπτει και για άλλες βρετανικές εταιρείες.

Οι αλλαγές στις χειραποσκευές αποτελούν, άλλωστε, μόνο ένα κομμάτι μιας πολύ ευρύτερης αναθεώρησης των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών. Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αγγίζει επίσης καθυστερήσεις, ακυρώσεις, αποζημιώσεις, επαναδρομολόγηση, ενημέρωση των ταξιδιωτών και την πρακτική του λεγόμενου «no-show». Συμβούλιο της Ευρώπης

Για τον μέσο ταξιδιώτη, πάντως, η χειροπιαστή αλλαγή είναι πολύ πιο απλή: όταν οι νέοι κανόνες εφαρμοστούν, το εισιτήριο θα πρέπει να δείχνει πολύ καθαρότερα τι αποσκευή αγοράζει μαζί με τη θέση του – και τι πραγματικά κοστίζει το ταξίδι του.

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